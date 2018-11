Tornen les pluges i s'acosta el fred

Aquest dijous ha començat amb molta humitat i força núvols, però avui bona part del dia serà variable i amb força estones de sol. Serà a partir del vespre quan les pluges començaran a afectar sobretot l'Empordà i diverses comarques de Girona.

Tot i que no tots els models estan d'acord sobre el temps de demà, el més probable és que aquest dijous la pluja regui de forma abundant moltes comarques de Girona, i que en menor mesura també obligui a obrir el paraigua a la costa i al prelitoral centrals i a les Terres de l'Ebre. Pluges intermitents que duraran bona part del dia. En àmbits com l'Empordà, la Selva i el Gironès no és descartable que s'hi acumulin fins i tot 40 o 50 l/m2 en algun cas.

Divendres les pluges continuaran al País Valencià i a l'extrem sud de Catalunya, sobretot de matinada i al matí, però en general s'obriran moltes clarianes. Dissabte i diumenge es mantindrà el temps mig ennuvolat, i és possible que sobretot diumenge reapareguin alguns xàfecs, sobretot a les comarques de Girona. Encara és aviat per precisar sobre això.

La temperatura recularà progressivament, però serà sobretot el cap de setmana quan farà una baixada més clara. A partir de diumenge entrarem en una fase de temperatures entre 5 i 7 graus més baixes que els últims dies que obligaran a recuperar les jaquetes. Màximes que no passaran dels 15º gairebé enlloc, i glaçades matinals que començaran a estendre's per molts punts del Pirineu i de la Catalunya Central.

Fins i tot hi ha alguns primers indicadors d'una possible fredorada abans no s'acabi el mes de novembre, a hores d'ara aquest no és l'escenari més probable però sens dubte ho seguirem en pròximes actualitzacions dels mapes del temps. És possible que el fred s'escampi per Europa abans no s'acabi el mes, però encara no està gens clar que hagi d'arribar al sud del continent.