Cap de setmana amb xàfecs i tempestes irregulars i temperatures a ratlla

Tot i que els núvols no han marxat, aquesta nit ha estat molt fresca i en general les temperatures mínimes s'han mogut entre els 10 i els 15 graus. Al migdia en canvi es notarà una pujada evident respecte ahir: la temperatura tornarà a superar amb facilitat els 20 graus i alguns termòmetres de les comarques de Girona o d'àmbits com el Vallès fins i tot s'acostaran als 25.

Aquest divendres els núvols i la inestabilitat es concentraran sobretot a la meitat oest de Catalunya. En general el dia serà variable i insegur, però com més a l'est més clarianes i menys risc de xàfecs. A la tarda els ruixats irregulars aniran a més, i sobretot afectaran el Pirineu i el Prepirineu, però també n'hi haurà de més puntuals a la Catalunya Central i en comarques de Ponent. Des d'ahir al matí fins avui a les vuit del matí, aquestes són algunes de les pluges més abundants que hi ha hagut (en l/m2):

Tivissa, 84

l'Hospitalet de l'Infant, 63

Benissanet, 55

Rasquera, 54

l'Ametlla de Mar, 54

Sant Hilari Sacalm, 44

Terrassa, 38

Santa Coloma de Farners, 37

Gandesa, 36

PN dels Ports, 35

Mont-roig del Camp, 33

Girona, 19

Lleida, 11

Tarragona, 10

Barcelona, 5

Per sobre dels 2.000 metres la neu va arribar a acumular més de 5 cm en alguns sectors del Pirineu Occidental, i fins i tot estacions del Meteocat com la de Sasseuva han recuperat alguns centímetres de neu després del desgel prematur que es va produir a principis de maig.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres Acumulacions de precipitació previstes per aquest divendres

Demà la inestabilitat guanyarà terreny i s'aproparà també a la costa. Les tempestes de tarda afectaran molts sectors de la Catalunya Central i àmbits com el Vallès o el Penedès. Gairebé es pot dir que els ruixats curts podran aparèixer en qualsevol comarca, tot i que seran menys probables al voltant de l'Empordà. A la tarda algunes tempestes podrien ser localment fortes, però durant bona part del dia es combinaran els núvols i les clarianes.

Diumenge també serà encara un dia variable, però el risc de ruixats anirà de baixa. A la tarda hi haurà algunes tempestes, però en aquest cas els ruixats quedaran més concentrats al voltant del Pirineu i el Prepirineu. La setmana que ve començarà amb més calma: dilluns, dimarts i dimecres seran dies amb més sol que núvols i ja només ruixats aïllats.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dissabte Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dissabte

La temperatura es mantindrà a ratlla fins dilluns. Els pròxims migdies el termòmetre continuarà per sota dels 25 graus arreu, i de matinada es baixarà dels 15 graus en moltes comarques. La primera part de la setmana que ve tornarà l'ambient de preestiu. Dilluns el termòmetre ja tornarà a superar els 25 graus en algunes comarques, i entre dimecres i dijous fins i tot hi haurà algunes màximes de 30 graus.

És poc clar quina serà la situació de cara al tram final del maig. A partir de dijous la incertesa és alta en els pronòstics: tant pot ser que entri una nova massa d'aire fresc que provoqui un nou escenari de ruixats sobtats com que s'instal·li el temps estable i l'ambient preestiuenc. Caldrà seguir-ho.