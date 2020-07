El pic de calor de divendres serà encara més fort que el d'ahir

Aquesta nit ha sigut la de més mal dormir d'aquest estiu fins ara, sobretot en comarques del sud i de Ponent, on els núvols han evitat més clarament que la calor acumulada durant el dia anterior pogués marxar. La temperatura mínima més alta han sigut els 25,7 graus del pantà de Riba-roja d'Ebre, però també al centre de Barcelona, a Amposta i a Tortosa la temperatura mínima s'ha quedat poc per sobre o poc per sota dels 25 graus. A Tarragona la mínima ha sigut de 24 graus, a Lleida de 23, i fins i tot a Tremp la nit ha sigut tropical: a la capital del Pallars Jussà la mínima ha sigut de 21 graus.

Avui no farà més calor que ahir, però en moltes comarques la temperatura serà gairebé tan alta com la d'aquest dilluns. Termòmetres a tocar dels 40 graus a Ponent i temperatures per sobre dels 35 graus també a la Catalunya Central i en indrets del prelitoral. La baixada més clara del termòmetre es notarà al Pirineu i al voltant de l'Empordà.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Aquesta nit hi ha hagut gotellades en moltes comarques i algunes tempestes més importants al Pirineu occidental. Destaquen els 11 l/m 2 acumulats al llac Redon, a la Vall d'Aran, i els 4 de Viella. Aquest matí els intervals de núvols encara es passejaran per algunes comarques, però seran núvols esqueixats. A mesura que avanci el dia el sol predominarà cada cop més.

El més destacable dels pròxims dies serà un nou pic de calor forta que arribarà al voltant de divendres. Demà la temperatura baixarà una mica més que avui, però entre dijous i divendres ens afectarà una altra glopada d'aire càlid que provocarà temperatures tant o més altes que les d'ahir. Les màximes de divendres podrien ser encara una mica més altes que les d'aquest dilluns en molts casos.

651x366 Temperatura màxima prevista per divendres Temperatura màxima prevista per divendres

La bona notícia és que aquesta situació de temperatures molt altes s'acabarà clarament entre diumenge i l'inici de la setmana que ve. Una entrada d'aire molt més fresc farà baixar el termòmetre fins a valors molt més normals per a l'època al voltant del dia 3 d'agost. Respecte als valors d'avui el descens arribarà a ser de més de 10 graus en algunes comarques del nord, i de més de 5 en molts casos.

Pel que fa a l'estat del cel, no hi haurà grans novetats els dies vinents. Demà a la tarda es formaran algunes tempestes a l'Aragó, uns ruixats que a última hora de manera aïllada podrien acabar arribant a la Franja o a altres comarques de l'extrem oest. Dijous el pas d'un front farà que hi hagi estones de cel enterbolit en comarques de la meitat nord, però només al Pirineu s'hi escaparan tempestes aïllades a la tarda.

Caldrà esperar al final del cap de setmana per veure canvis més importants. A partir de diumenge a la tarda i de cara a l'inici de la setmana que ve el temps s'entreveu més variable i insegur, però encara és aviat per entreveure fins a quin punt pot arribar a ploure en diverses comarques.

Avui el vent serà més feble que ahir, però bufarà de mar cap a terra, i això farà pujar la humitat a la costa. En general la situació marítima serà tranquil·la i cal esperar que predominin les banderes verdes a la majoria de platges, com també serà el cas dels dies vinents.