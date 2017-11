El desembre començarà amb neu i un ambient gèlid

L'entrada del mestral i de la tramuntana han fet que aquest matí la temperatura fos bastant més alta que ahir a l'Ebre i a l'Empordà, però en moltes comarques el termòmetre s'ha enfonsat més que en la matinada anterior. D'entre les glaçades més fortes d'aquesta nit en destaquem:

El Pont de Suert, -6 ºC

Puigcerdà, -6 ºC

Sort, -6 ºC

La Seu d'Urgell, -4 ºC

Mollerussa, -4 ºC

Ripoll, -3 ºC

Olot, -3 ºC

Lleida, -3 ºC

Manresa, -2 ºC

Aquest migdia farà més fred que ahir; la diferència es notarà sobretot al Pirineu i en punts de la costa. Avui serà un dia mig ennuvolat en general. Al nord del Pirineu la neu hi anirà caient de manera intermitent, i a la tarda fins i tot ho farà a les cotes més baixes. Aquesta tarda i vespre, a més a més, s'escaparan ruixats de poca durada a la Catalunya Central i també a la costa i al prelitoral centrals. No és descartable alguna emblanquinada també en punts alts de comarques com Osona i la Garrotxa.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a avui Acumulacions de precipitació previstes per a avui

Demà farà sol, però per a divendres tornem a esperar un temps més variable. Entre divendres i dissabte la nevada serà molt més abundant i intensa que avui al vessant nord del Pirineu, i de manera més esporàdica anirà afectant també altres sectors de la serralada o, fins i tot, àmbits com la serra de l'Albera. La neu acumularà gruix important a les cotes baixes de la Vall d'Aran, i també a Andorra, al nord del Pallars Sobirà i fins i tot a la Cerdanya i al nord del Ripollès. El Meteocat va emetre ahir un preavís per neu, davant de la possibilitat que s'arribin a acumular fins a 20 centímetres de neu a les cotes baixes del vessant nord del Pirineu entre divendres i dissabte.

540x306 Cota de neu prevista per a divendres a la nit Cota de neu prevista per a divendres a la nit

Fora de la serralada divendres també hi haurà la possibilitat de ruixats molt més esporàdics, sobretot en punts de la costa central i zones com Osona, la Selva i el Maresme. Seran fenòmens més locals, però segurament provocaran emblanquinades puntuals fins i tot per sota dels 500 metres, especialment entre mig matí i la tarda de divendres. Serà difícil precisar on hi haurà més risc d'aquests ruixats dispersos, però és possible que en les pròximes actualitzacions dels models es pugui afinar una mica més el pronòstic.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a divendres Acumulacions de precipitació previstes per a divendres

Tot plegat ens portarà cap a un cap de setmana gèlid, amb temperatures que tocaran fons entre dissabte al migdia i dilluns. De cara al final del cap de setmana cal esperar temperatures per sota dels -5 ºC a l'interior i per sota dels -10 ºC en algunes valls del Pirineu. A les cotes altes del nord de la serralada durant el cap de setmana la sensació tèrmica baixarà per sota dels -20 ºC i el torb s'hi farà present.

540x306 Biaxada de temperatura prevista entre avui i diumenge Biaxada de temperatura prevista entre avui i diumenge

Divendres i dissabte el vent evitarà glaçades, però farà augmentar encara més la sensació de fred. Si bé el mestral i la tramuntana no bufaran tan fort com en algunes altres ocasions d'aquesta tardor, sí que arribaran a ratxes de 70 km/h o 80 km/h en punts del Pirineu, de l'Empordà i de les Terres de l'Ebre.