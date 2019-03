L'entrada de la tramuntana estroncarà la calor dels últims dies

Obrim la setmana amb temperatures molt suaus i agradables. Avui gairebé no ha glaçat enlloc, però està començant a entrar vent de tramuntana a l'Empordà. El vent del nord comportarà un canvi d'ambient que avui encara es notarà poc, però els dies vinents es farà molt evident. Avui les màximes se situaran al voltant dels 20º en moltes comarques, i només al Pirineu i en algunes comarques de Girona es notarà la baixada de la temperatura. Aquest dilluns serà un dia de sol, tot i que a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i en comarques com la Garrotxa, el Gironès, la Selva i el Baix Empordà.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Demà la sensació tèrmica baixarà més clarament, sobretot al migdia. La temperatura màxima passarà dels 20º a poc més de 15º en molts indrets, i el vent, que bufarà sobretot a l'Empordà però també en altres llocs de la costa, rebaixarà la sensació tèrmica allà on es noti. El més important és que aquestes temperatures més baixes marcaran la resta de la setmana. Per tant, la calor d'aquest cap de setmana no serà el patró de temps dels dies vinents.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquesta nit i demà al matí Cops de vent màxims previstos per aquesta nit i demà al matí

Aquesta tarda la tramuntana bufarà amb cops de fins a 70 o 80 km/h a l'Empordà. Els dies vinents no hi haurà ratxes fortes de vent, però fins dimecres encara es deixarà sentir i rebaixarà la sensació tèrmica.

Pel que fa a l'estat del cel, els canvis seran molt més escassos. A partir de dijous començaran a circular alguns sistemes frontals que faran que el cel quedi mig ennuvolat al Pirineu, però les pluges i nevades seran escasses fins i tot en llocs de muntanya. En conjunt aquesta setmana tampoc plourà i caldrà esperar com a mínim a l'abril per veure alguns ruixats extensos.