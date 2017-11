Les esperances de pluja creixen de cara a la setmana que ve

La inversió tèrmica és cada cop més evident als matins i als vespres. Aquest dimarts ha començat amb 0º a Manresa i en canvi amb 11º a Montserrat. El fred i la humitat s'encaixonen al fons de les valls, però en canvi a cotes altes la suavitat impera. Per sobre dels 2.000 metres molts termòmetres no han baixat dels 0º aquesta nit, per exemple al llac Redon (cota 2.200), a la Vall d'Aran, la mínima s'ha quedat en 3º. Aquest migdia en molts indrets la temperatura pujarà un o dos graus més que ahir, sobretot en aquestes zones menys enclotades.

Poques coses canviaran els dies vinents, a l'espera que el cap de setmana el pas d'un front sacsegi una mica l'atmosfera i faci entrar una massa d'aire més fred. Això farà que la setmana que ve la temperatura dels migdies baixi en general i que les nits siguin clarament més fredes a muntanya, però en general el canvi de temperatura no serà especialment evident.

Tant avui com els dies vinents el sol continuarà predominant, a l'espera que el cap de setmana augmentin els núvols. Dissabte i diumenge seran segurament dies més tapats, però les opcions de pluja són escasses. En tot cas, és força més probable que s'escapin algunes gotes diumenge que dissabte.

540x306 Probabilitat en tant per cent que dimecres que ve caiguin més de 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dimecres que ve caiguin més de 5 l/m2

El temps podria començar a canviar més clarament entre dimarts i dimecres que ve. Els mapes a llarg termini comencen a dibuixar possibilitats raonables de pluja i neu de cara al centre de la pròxima setmana, sobretot a la costa i al Pirineu. Lògicament es tracta de pronòstics encara carregats d'incertesa, però si més no és una possibilitat raonable que en dies anteriors ni tan sols s'entreveia a llarg termini.

540x306 Evolució de la probabilitat de pluja a Barcelona de cara als 14 dies vinents Evolució de la probabilitat de pluja a Barcelona de cara als 14 dies vinents

Entre els petits canvis de temps que hi haurà els dies vinents cal comptar també l'aparició del vent de garbí a la costa. Demà bufarà amb cops de 30 o 40 km/h a la Costa Brava, i es deixarà sentir també a la costa central. El cap de setmana probablement també bufarà moderat tant a prop de mar com en punts de muntanya.