El fred anirà a més el cap de setmana

Matí d'hivern. Aquesta matinada en diverses comarques s'hi han produït les temperatures més baixes des de finals del mes de març de l'any passat. Aquestes són algunes de les mínimes d'aquest matí (en ºC):

Puigcerdà, -5

el Pont de Suert, -5

Guardiola de Berguedà, -3

Tremp, -3

Olot, -3

Girona, -2

Vic, -2

Manresa, -1

Lleida, -1

Sabadell (Parc Agrari), 0

Granollers, 1

Badalona, 4

Tarragona, 6

Barcelona (Zoo), 6

Tortosa, 9

De matinada han augmentat els núvols al Pirineu i Preprineu, que és on avui hi haurà més estones de cel tapat. En canvi, com més a prop de la costa més sol farà, en un dijous en què tot i així a la tarda la nuvolositat tendirà a augmentar a tot arreu.

Al migdia l'ambient no serà gaire diferent del d'ahir, però en canvi la pròxima nit serà força menys freda. L'augment dels núvols i l'entrada de vent d'entre ponent i garbí faran que demà al matí el termòmetre marqui de 3 a 5 graus més que avui, en general, però el vent no deixarà que aquest canvi a l'alça es noti gaire. Aquest vespre el vent bufarà amb cops que poden superar els 50 km/h en moltes comarques de Girona, i en menor mesura també bufarà a la costa central. Demà al matí es continuarà deixant sentir moderat en moltes comarques.

651x366 Cops de vent màxims previstos per aquest vespre Cops de vent màxims previstos per aquest vespre

Un altre punt d'atenció del temps a partir d'aquest vespre serà el Pirineu, on durant la nit i demà al matí nevarà fins a cotes molt baixes. Les precipitacions afectaran sobretot sectors de la Ribagorça, del Pallars o la Vall d'Aran, però pot arribar a nevar en altres punts de la serralada. La cota de neu se situarà entre els 600 i els 800 metres, cosa que fa pensar que fins i tot les capitals i pobles més baixos de la zona quedaran emblanquinats i amb gruix de neu a terra.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà

Demà a la tarda també hi haurà ruixats de neu més esporàdics al Ripollès, a la Garrotxa o en punts alts de l'Empordà, amb una cota de neu que se situarà al voltant dels 500 metres. També demà s'arribarà a veure neu als Ports, tot i que de forma bastant testimonial i amb una cota de neu més alta. En general no plourà, tot i que la pressió atmosfèrica arribarà a baixar per sota dels 1.000 hPa, un fet que podríeu notar demà si sou sensibles als canvis de temps.

El cap de setmana el fred s'accentuarà. Dissabte hi haurà les temperatures més baixes d'aquesta setmana, tot i que en molts indrets el vent evitarà grans glaçades. Al migdia les temperatures més altes amb prou feina passaran dels 10 graus, i en algunes comarques interiors la màxima gairebé no passarà dels 5.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Dissabte i diumenge continuaran apareixent alguns ruixats de neu al Pirineu Occidental, sobretot al vessant nord de la serralada, però seran precipitacions més localitzades. En general el temps del cap de setmana serà enterbolit o mig ennuvolat. Diumenge hi haurà més núvols que dissabte.

El vent també serà un ingredient del cap de setmana. Bufarà d'entre ponent i mestral, en molts moments sense ratxes fortes, tot i que entre diumenge al vespre i dilluns podria arribar a cops de 100 km/h a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Serà un vent sec que farà que la humitat sigui molt baixa.

La setmana que ve començarà encara amb fred remarcable, i al voltant de dimarts el pas d'un altre front podria tornar a provocar emblanquinades al Pirineu i Prepirineu. Per veure una pujada més clara de la temperatura segurament caldrà esperar a la segona part de la setmana que ve.