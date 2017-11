El fred d'hivern tornarà a partir de diumenge

El temps actual no ens porta a parlar de canvis, un dia més el matí ha estat molt fred a les zones enclotades i més baixes, però no tant a la resta. A Lleida s'ha baixat fins als -3º aquest matí, i amb el d'avui ja en són deu els dies de novembre amb una mínima sota zero a la capital del Segrià. Hi ha pocs precedents d'un novembre amb tantes glaçades a Lleida, el 2007 hi va haver 15 dies amb mínima sota zero, el 1998 en van ser 10, però per l'any passat o també el 2014, per exemple, no es va baixar sota zero en cap moment del mes. Tot i això, si avui s'acabés el mes la mitjana estaria per sobre de la normal, fet que explica el fort contrast dels últims dies entre el fred del matí i l'ambient suau del migdia. Altres temperatures mínimes destacables d'avui són:

Les Borges Blanques, -4º

Mollerussa, -4º

El Pont de Suert, -4º

Sort, -3º

Guardiola de Berguedà, -2º

Girona, -2º

Cardona, -2º

Puigcerdà, -2º

Ripoll, -2º

Sant Pere Pescador, -1º

Una de les poques novetats del temps avui serà l'aparició del vent de garbí a la tarda a la Costa Brava. També l'aparició d'alguns núvols baixos costaners a la tarda, sobretot a la Costa Daurada.

Demà hi haurà més estones de cel mig ennuvolat, sobretot al matí i a les comarques de Girona i de Barcelona. De fet, a partir de demà el cel ja no serà tant serè com els últims dies, divendres també circularan moltes bandes de núvols alts i mitjans, i entre dissabte i diumenge un front fins i tot farà arribar núvols més espessos. En general el cap de setmana és poc probable que plogui, però dissabte podrien reaparèixer algunes nevades al Pirineu Occidental. A la resta, en canvi, diumenge és més probable que s'arribin a escapar algunes gotes que dissabte. Pluges molt minses en tot cas.

Si bé el canvi de temps del cap de setmana no farà arribar gaire precipitacions, sí que portarà aire més fred i sacsejarà l'atmosfera. Les temperatures baixaran més de 10 graus a les cotes altes del Pirineu, però a la resta el canvi es notarà més al migdia que no pas de nit i a primera hora. Diumenge les temperatures diürnes recularan uns 5º respectes els últims dies, però de matinada en general no farà més fred que els últims dies. en zones enclotades fins i tot podria passar que les mínimes pugessin. A partir de dissabte al migdia reapareixeran la tramuntana i el mestral, sense ratxes fortes.

540x306 Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per diumenge Diferència entre la temperatura màxima prevista per avui i la prevista per diumenge

Els canvis més sucosos podrien arribar entre dimarts i dimecres de la setmana que ve. Per ara en els mapes del temps es mantenen bones opcions que en un dia o en l'altre les pluges i les nevades acabin arribant de forma bastant extensa, i en algun cas fins i tot en abundància. Tot fa pensar que la cota de neu per aquestes precipitacions seria baixa, fàcilment per sota dels 1500 metres, potser fins i tot per sota dels 1000. Encara hi ha molta incertesa, caldrà seguir-ho, però després d'uns dies de temperatures elevades a alta muntanya, el fred tornarà clarament al Pirineu a partir de dissabte, i la neu podria tornar-hi la setmana que ve.