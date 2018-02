El fred de ple hivern tornarà aquesta setmana

Aquest matí de dilluns ha fet una mica menys de fred que ahir: el termòmetre ha baixat sota zero al Pirineu però sense mínimes especialment baixes. Entre les mínimes més baixes d'avui destaquem els -3º de Das, els -2 de Guardiola de Berguedà i el -1 de Puigcerdà i de la Seu d'Urgell. Aquest migdia la temperatura serà lleugerament més baixa que ahir, però no hi haurà grans diferències.

Avui serà un dia mig ennuvolat en moltes comarques, sobretot de la meitat est de Catalunya. Al vessant nord del Pirineu anirà nevant de forma intermitent durant el dia, sobretot de cara al vespre i la nit. Demà la nevada continuarà i anirà a més tant a la Vall d'Aran com al nord del Pallars i a Andorra, i durant la nit fins i tot s'estendrà cap a punts de la Cerdanya i del nord del Ripollès. Avui i demà la cota de neu s'anirà movent entre els 1.000 i els 1.500 metres.

540x306 Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dilluns Acumulacions de precipitació previstes per a aquest dilluns

540x306 Acumulacions de precipitació previsters per a aquest dimarts Acumulacions de precipitació previsters per a aquest dimarts

A la tarda i la nit el risc de ruixats també augmentarà en altres comarques, especialment a les de Girona i de Barcelona. No hi haurà precipitacions duradores ni abundants en aquests sectors, però cal tenir en compte la possibilitat que arribi a ploure en alguns moments. Demà el vent bufarà fort als cims del Pirineu i a l'Ebre, i la tramuntana també es deixarà sentir a l'Empordà.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a demà a la tarda Cops de vent màxims previstos per a demà a la tarda

La setmana estarà marcada sobretot per una nova entrada d'aire fred que arribarà entre dimecres i dijous. Tornarà l'ambient de ple hivern amb glaçades fortes al Pirineu i temperatures sota zero en moltes comarques interiors. Caldrà estar pendents a més a més de la cota de neu, perquè entre dijous i divendres podrien aparèixer alguns xàfecs sobtats que caurien amb una cota de neu al voltant dels 500 metres. On és més probable que hi hagi alguns ruixats és sobretot a les comarques centrals. El cap de setmana el fred es moderarà una mica però seguirem de ple a l'hivern. Per ara dissabte i diumenge no s'entreveuen dies amb gaires possibilitats de pluja o neu destacables.

Encarem un tram final del mes de febrer que difícilment serà de temps monòton. Les tendències de cara a la setmana que ve fan pensar en força moviment meteorològic, bé sigui amb més precipitacions, amb noves fredorades intenses o amb una combinació de les dues coses. Des de l'inici de febrer hem entrat en una nova dinàmica de temps més canviant que per ara continuarà.