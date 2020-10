La méteo: el cap de setmana acabarà amb un nou gir en el temps

Aquest divendres es notarà un canvi en l'ambient, no tant per la temperatura com pels núvols i la humitat. L'entrada de vent de ponent farà que l'ambient sigui molt més sec i que baixi clarament la contaminació per partícules, que ahir va arribar a nivells molt alts. Avui el sol predominarà, tot i que a la tarda hi haurà algunes tempestes al Pirineu, ruixats que puntualment afectaran també la serra de l'Albera i altres punts de la Garrotxa i de l'Alt Empordà. D'entre les pluges més abundants des de dimecres destaquen (en l/m 2):

Espot (cota 2.500), 84

Boí (2.500), 65

El Pont de Suert, 31

Port del Comte, 49

Ulldeter (cota 2.400), 33

Gisclareny, 29

Viella, 26

Sort, 20

La Seu d'Urgell, 18

Tremp, 14

Cervera, 10

Tarragona, 8

Lleida, 3

Barcelona, 2

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

El cap de setmana del canvi d'hora estarà predominat pel sol. Demà al matí hi haurà estones de cel mig ennuvolat al Maresme, a la Selva i en punts del Vallès i d'Osona, però en general els núvols seran escassos. Bona part de diumenge també serà de cel clar, però a la tarda s'iniciarà un canvi de temps que ja diumenge al vespre provocarà els primers ruixats al Pirineu. La nit de dissabte a diumenge entrarem en l'horari d'hivern, a les tres seran les dues, es farà de dia abans però la tarda s'escurçarà.

Les nits del cap de setmana ja seran més normals per ser finals d'octubre: la temperatura nocturna baixarà de 2 a 4 graus en general. De dia la caiguda del termòmetre no serà tan evident, però el vent s'anirà deixant sentir en diversos moments, especialment avui i diumenge. Això farà que la sensació tèrmica sigui irregular, no farà la calor d'alguns moments d'aquesta setmana, però al sol i quan el vent sigui escàs l'ambient seguirà sent càlid.

El canvi de temps més important dels dies vinents arribarà dilluns, amb una tongada de tempestes i nevades que afectarà tant el Pirineu com també molts punts de la Catalunya Central, comarques de Girona i fins i tot segurament sectors al voltant del Montseny i el Maresme. Segurament la nevada de dilluns no serà tan abundant com d'altres que hi ha hagut aquesta tardor, però a les cotes altes del Pirineu s'hi acumularan entre 5 i 10 cm en molts punts. La cota baixarà fins als 1.500 metres.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dilluns Diferència prevista entre la temperatura mínima d'avui i la de dilluns

El gir en el temps de dilluns anirà acompanyat d'una entrada d'aire fred destacable, similar a d'altres que hem anat tenint en aquest mes d'octubre. El vent segurament evitarà temperatures nocturnes especialment baixes, però la sensació tèrmica tornarà a ser gairebé d'hivern com ja ho ha sigut en altres moments d'aquest mes d'octubre. Els models de previsió dibuixen ja amb confiança una pujada de la temperatura a mitjans de setmana, de manera que, tot i que la setmana comenci amb fred, arribarem a Tots Sants amb un ambient bastant més suau. Més enllà de les tempestes de dilluns, la primera part de la setmana que ve s'entreveu de temps estable i amb molt de sol.

El vent tornarà a ser un ingredient del temps dels dies vinents. Avui bufarà de ponent amb cops de 30 o 40 km/h en moltes comarques, sobretot a l'altiplà central. Demà minvarà, però diumenge començarà a bufar amb més ganes, també d'entre ponent i garbí. Diumenge serà un dia ventós en moltes comarques, tot i que no hi hagi ratxes fortes. Durant les últimes hores del cap de setmana el garbí serà més fort al sud de la Costa Brava, i dilluns hi haurà cops de vent de més de 50 km/h en moltes comarques del centre i del sud de Catalunya.