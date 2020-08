Es manté el temps inestable uns dies més però la forta calor tornarà aviat

El canvi de temps anunciat ja ha arribat. Aquesta matinada l’arribada d’un front fred ha sigut el responsable que es desenvolupessin ruixats i tempestes que han afectat especialment el sector central de la costa i del prelitoral i que podran aguantar fins a primeres hores del matí o a tot estirar fins a mig matí. De moment aquesta pluja ha deixat fins a (l/m2):

Mataró, 34

Roca del Vallès, 28

Sants (Barcelona), 25

Drassanes (Barcelona), 24

Barceloneta (Barcelona) 24

Canet de Mar, 23

Sant Celoni, 22

Blanes, 21

El Prat de Llobregat, 21

Arenys de Mar, 19

Dosrius, 19

Calella, 16

D'altra banda, aquesta massa d’aire més freda també ha fet baixar els termòmetres nocturns arreu del país, amb un descens d’entre 2 i 5 ºC depenent de la zona, i ha deixat un ambient agradable després de moltes nits amb mínimes tropicals i de més mal descansar. De cara al migdia també es notarà aquest retrocés de la temperatura, amb unes màximes que respecte a ahir baixaran entre 2 i 4 ºC en molts indrets, sobretot cap a les comarques de la meitat est, a causa d’una nuvolositat que costarà més que vagi marxant.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per a avui / Model GFS - ARAméteo Acumulacions de precipitació previstes per a avui / Model GFS - ARAméteo

Com ja s’ha comentat, a partir de mig matí la pluja anirà marxant i amb ella també minvarà la nuvolositat, tot i que novament a la tarda creixeran nuvolades a l’interior de les comarques de Girona i de Barcelona que deixaran el cel novament tapat amb ruixats i algunes tempestes.

Aquesta massa d’aire inestable encara es mantindrà la pròxima matinada i això afavorirà que es tornin a formar ruixats nocturns durant el dimarts i, de manera menys probable, també dimecres, i afectarà de nou les comarques de la costa i del prelitoral central, més o menys entre el Penedès i el sud de la Costa Brava. Puntualment, aquesta pluja podrà ser molt efectiva i descarregarà molta aigua en poca estona.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dimarts / Model GFS - ARAméteo Acumulacions de precipitació previstes per dimarts / Model GFS - ARAméteo

Pel que fa a la temperatura, dimarts serà el dia menys calorós de la setmana. De fet, la matinada serà fresca a l'interior, i la xafogor de la costa anirà clarament de baixa. Ara bé, a partir de dimecres la temperatura tornarà a pujar de valent i de cara a finals de setmana els termòmetres s’enfilaran cap als 35 ºC a l’interior del país i fins als 37 o 38 als punts més càlids de Catalunya.

Mirant encara més lluny, sembla que hi ha pocs indicis de canvi. Després del pic de calor de divendres, la temperatura voldrà baixar una mica, però els valors es mantindran a la part alta, almenys durant tota la primera quinzena d’agost. Si res no canvia, i de moment tot fa pensar que l’estabilitat serà qui predominarà durant les dues setmanes vinents, tindrem uns termòmetres que es mantindran entre 4 i 5 ºC per sobre la mitjana. Així doncs, temps més aviat tranquil i calorós per dies.