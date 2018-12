Els migdies del pont no seran tan suaus com aquests últims

L'estancament dels últims dies ha provocat que finalment avui un extens banc de núvols baixos i boira s'hagi instal·lat en moltes comarques de Ponent i de la Catalunya central. Amb el pas del matí la visibilitat millorarà, però avui serà un dia més fred que ahir en totes aquestes comarques. A la resta hi haurà pocs canvis: un dia més el sol es combinarà amb algunes bandes de núvols prims. Al migdia l'ambient serà suau, amb moltes màximes d'entre 15º i 20º.

Es va acostant el pont de desembre i, tot i que no hi ha prevista l'arribada de cap borrasca important, sí que el temps experimentarà alguns canvis. Demà serà un altre dia de sol, boires i núvols prims. Dijous els núvols també seran escassos i la boira es mantindrà força persistent a Ponent.

Entre divendres i dissabte esperem el pas d'un front més destacable que, si bé no deixarà pluja ni neu gairebé enlloc, sí que farà que el cel es mantingui mig ennuvolat en alguns moments. Entre diumenge a la tarda i dilluns reapareixeran algunes tímides nevades al Pirineu occidental, però en general és poc probable que torni a ploure abans del 15 de desembre.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

A partir de dijous el vent de mestral reapareixerà a les Terres de l'Ebre, i durant els quatre dies del pont bufarà en molts moments. Dissabte i diumenge la temperatura serà entre 2 i 4 graus més baixa, especialment al migdia. Acabarem el pont amb un ambient més fred i més normal per ser desembre.

540x306 Cops de vent màxims previstos per a dijous al matí Cops de vent màxims previstos per a dijous al matí

El cap de setmana el vent podria arribar a bufar amb ratxes fortes, sobretot a les Terres de l'Ebre, però també al Pirineu i en altres comarques de la meitat sud de Catalunya. L'entrada del mestral serà important per evitar que la boira s'instal·li molts dies a casa nostra. Probablement entre avui i dijous serà quan més fred farà a Ponent a causa de la boira, perquè el cap de setmana el vent l'esvairà.

A llarg termini el que crida més l'atenció és una possible fredorada de cara a la setmana que ve. Encara és aviat per precisar-ho, però hi ha possibilitats que abans de Nadal entrem en una fase de fred de ple hivern. Una massa d'aire fred sortirà de latituds altes i s'estendrà cap al sud d'Europa, però encara no és gens clar si ens afectarà de ple o si més aviat afectarà països situats més a l'est.