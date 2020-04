La setmana que ve començarà amb més núvols i algunes pluges

Les nits continuen sent fredes per a l'època. Aquesta matinada ha glaçat tímidament en molts punts de la Catalunya Central i en algunes fondalades prelitorals. D'entre les temperatures mínimes d'avui en destaquen (en ºC):

El Pont de Suert, -1

Guardiola de Berguedà, -1

Vilobí d'Onyar, -1

Òdena, -1

Girona, 0

Cardona, 0

Vic, 0

Prats de Lluçanès, 0

Ripoll, 1

Mollerussa, 1

Manresa, 2

Igualada, 2

Sabadell (Parc Agrari), 2

Lleida, 3

Barcelona, 8

Tarragona, 8

Avui augmentaran els núvols pel sud, a les Terres de l'Ebre i en moltes comarques de Tarragona el cel serà mig ennuvolat, i en canvi com més al nord més sol farà. A Ponent i a les Terres de l'Ebre avui la temperatura es quedarà un o dos graus més curta que ahir, però en general les màximes es mouran entre els 15 i els 20 graus.

A la tarda els núvols aniran arribant a més comarques, entre demà i dimarts el cel tornarà a quedar bastant tapat i reapareixeran fins i tot algunes pluges. Les últimes actualitzacions dels models de previsió han rebaixat les opcions de precipitacions extenses, plourà sobretot en comarques de l'oest i a les Terres de l'Ebre, tot i que demà a la tarda i vespre no són descartables també alguns ruixats puntuals en punts de la costa central i de la Costa Brava. En general plourà poc.

Dimarts al matí passarà un altre front que tornarà a fer aparèixer alguns plugims, sobretot en comarques del sud i de l'oest. Les pluges també llavors seran minses, però segurament aquests sistemes frontals faran que l'inici de la setmana torni a estar marcat per núvols espessos en molts indrets, demà on hi haurà més clarianes serà a les comarques de Girona i en àmbits com el Maresme.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui dimarts al migdia Acumulacions de precipitació previstes entre avui dimarts al migdia

L'augment dels núvols farà que la temperatura reculi de dia, sobretot a la meitat oest on els dos pròxims dies el termòmetre baixarà entre 2 i 4 graus. De nit per contra farà menys fred. De cara a la segona part de la setmana la sensació de primavera es farà més evident, a partir de dijous la temperatura pujarà progressivament i els 20 graus cada cop de superaran en més comarques.

Més enllà dels fronts de dilluns i dimarts el temps de la setmana que ve pinta força estable i tranquil. A partir de dimecres les clarianes predominaran i no hi ha indicis de cap més canvi destacable com a mínim fins al final de cap de setmana de Pasqua.