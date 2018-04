Un curiós pilar solar ha sigut l'atracció de l'albada d'aquest dimarts

Un fenomen curiós ha sorprès aquest matí els més matiners. Just a l'alba, per damunt del sol es projectava una columna vertical de llum que ha estat visible des de molts punts de Catalunya. Es tracta d'un dels anomenats pilars solars, un fenomen òptic que es produeix quan a l'atmosfera hi ha un conjunt de cristalls de gel molt petits disposats de forma molt horitzontal. En el seu balanceig de caiguda actuen com de mirall gegant i reflecteixen la llum del sol, la qual cosa provoca aquest efecte de verticalitat a ulls de l'observador. Avui a l'alba gairebé no hi havia núvols, però una fina capa de cirrostrats sembla que ha sigut suficient per produir un fenomen que sol ser més habitual en els mesos freds.

Els pilars solars s'acostumen a veure quan el sol és molt baix a l'horitzó, ja sigui a l'alba o al capvespre, però també es pot veure un fenomen similar de nit, gràcies a la lluna o bé a partir de llum artificial. En aquest cas és més correcte anomenar el fenomen 'pilar de llum'.