El març començarà amb una tongada de pluges i nevades

L'hivern segueix mostrant símptomes de defalliment. Avui cap a la mitjanit el vent de ponent ha arribat a provocar temperatures de fins a 17 graus en indrets com Tortosa o el Prat de Llobregat, i en alguns punts de les Terres de l'Ebre en tota la nit no s'ha baixat dels 15. Ben pocs termòmetres han baixat sota zero aquesta nit, però en indrets amagats del vent com Girona, Vic i Olot la temperatura mínima s'ha situat al voltant dels 2 graus.

Aquest cap de setmana tampoc serà gaire fred. Els pròxims dies les glaçades seran molt escasses de nit, i els migdies la temperatura s'enfilarà fins als 20 graus en molts sectors de la costa i del prelitoral. Com més a l'oest més fred farà, i de fet al Pirineu i Prepirineu diumenge s'iniciarà un canvi de temps que farà baixar clarament el termòmetre.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de demà

Tot i que la temperatura sigui alta, cal tenir en compte que el vent rebaixarà la sensació tèrmica en molts moments. Aquesta nit el vent ha bufat amb cops de fins a 80 km/h a Mont-roig del Camp, 67 a Amposta, 63 a Roses i 60 a Tortosa. Avui amb el pas de les hores anirà perdent força, però tant demà com diumenge es farà present en moltes comarques. En general no bufarà fort, però en comarques interiors de Girona, a la Catalunya Central, en cotes altes i en molts altres sectors del centre i del sud de Catalunya els cops de vent arribaran a superar els 40 o 50 km/h.

651x366 Cops de vent màxims previstos per dissabte al migdia Cops de vent màxims previstos per dissabte al migdia

Aquest cap de setmana les pluges seran escasses, però el cel estarà enterbolit o mig ennuvolat en moltes comarques. Dissabte a la tarda un front deixarà algunes pluges i nevades minses al Pirineu occidental, i diumenge a partir del migdia es repetiran aquestes precipitacions poc abundants al sector occidental de la serralada. Diumenge al matí podrien caure quatre gotes també en comarques de Girona i a la Catalunya del Nord, tot plegat molt poca cosa.

Dilluns, en canvi, arribarà una pertorbació molt més activa. La setmana que ve començarà amb pluges extenses i nevades abundants al Pirineu. Les precipitacions més extenses segurament cauran de matinada i a primera hora, però a la tarda encara es podran repetir alguns ruixats més dispersos. Serà una tongada de pluges ràpida que segurament no evitarà que dilluns també hi hagi clarianes. Al Pirineu occidental la nevada serà abundant, amb una cota de neu que se situarà al voltant dels 1.000 metres. Al vessant nord de la serralada arribarà a nevar al fons de les valls. La setmana que ve també començarà amb ventades fortes d'entre mestral i ponent.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per dilluns 2 de març Acumulacions de precipitació previstes per dilluns 2 de març

Sembla que aquest canvi serà l'inici d'una nova tendència de temps més mogut. Les nevades podrien continuar dimarts, i de cara a dijous és possible que n'hi hagi una altra tongada. Més enllà del Pirineu les precipitacions no seran ni de bon tros tan protagonistes, però segurament abans del 10 de març hi hagi opcions d'una nova tongada de pluges que afecti força comarques. La setmana que ve no serà purament hivernal, però les ventades i les pujades i baixades de temperatura evitaran un ambient gaire de primavera.