La méteo en 1 minut: cap a Nadal amb poc fred

El vent de sec de les últimes hores fa que aquest matí no hi ha hagi bancs de boira gairebé enlloc, però els mapes del temps fan pensar que la mala visibilitat anirà sent protagonista del temps a mesura que avanci la setmana. Encarem un tram final de l'any amb el pas de diferents fronts poc actius que no faran ploure en general i amb prou feines deixaran algunes precipitacions minses al Pirineu.

Avui el sol predominarà, tot i que en àmbits com la Selva, el Maresme i també al vessant nord del Pirineu hi pot haver estones de cel mig ennuvolat. Al migdia la temperatura no canviarà gaire respecte a ahir, tot i que faci força més sol. Màximes d'entre 10 i 15 graus en general, dia de temperatura bastant normal per a l'època.

Entre els canvis de temps que tindrem abans no arribi Nadal cal destacar una entrada d'aire més càlid que es notarà sobretot el cap de setmana. Dissabte i diumenge podríem tenir temperatures entre 2 i 4 graus més altes que els últims dies, especialment a la costa i al Pirineu. A l'interior la boira anirà entrant amb el pas dels dies i probablement impedirà que aquesta pujada de temperatura es noti. Per Nadal segurament la temperatura ja s'haurà normalitzat, de manera que el dia 25 no esperem un ambient gaire diferent al d'avui.

540x306 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Pel que fa a l'estat del cel, els dies vinents seguiran passant sistemes frontals que no seran gaire actius. Demà el dia s'entreveu bastant més enterbolit que avui i mig ennuvolat; al vespre no són descartables algunes gotes al Pirineu Occidental o en altres comarques de l'oest, però seran en tot cas pluges minses. Tant dijous com el cap de setmana seguirem esperant el pas de cues de front que no aportaran gran cosa que més que núvols prims.

Aquesta nit el vent ha bufat encara amb cops de fins a 80 km/h a Mont-roig del Camp, 74 al Vendrell, 72 a Valls i 60 a Roses, però amb el pas de les hores anirà perdent força clarament. Demà bufarà garbí moderat a la costa, un vent que farà augmentar la sensació de fred a la costa central i especialment a la Costa Brava, on els cops de vent superaran els 50 km/h. Entre dimecres i dijous el vent tornarà a bufar de mestral. Tot plegat farà que fins dijous l'aire no quedi gaire estancat i, per tant, la boira, la humitat i els nivells alts de contaminació no predominin.