Aquest dimecres ha començat amb més fred que ahir. L'única temperatura mínima sota zero d'entre totes les estacions del Meteocat han sigut els -1,7 graus de Das, però en molts indrets avui el dia ha començat amb 3 o 4 graus menys que ahir. Al migdia la temperatura no pujarà tant com ahir: les màximes de més de 20 graus seran més escasses, una tònica que serà també la de la segona part de la setmana.

Els pròxims migdies seran menys càlids que el d'ahir o que els del cap de setmana, però en canvi de nit i a primera hora farà ben poc fred. Arribarem al final de la setmana amb un ambient molt suau, però sembla probable que la temperatura reculi de cara al tram final del mes d'abril. Els grans models de previsió apunten cap a un final de mes amb temperatures inferiors al que seria normal per als últims dies del quart mes de l'any.

Els primers dies de calor encara trigaran, un fet bastant anormal en el context dels últims anys. Un exemple ben clar és el de Tortosa: a l'Observatori de l'Ebre en els últims deu anys hi ha hagut de mitjana 9 dies càlids a l'abril (temperatura màxima per sobre dels 25 graus), aquest any encara no n'hi ha hagut cap, i els deu dies vinents és poc probable que la temperatura pugi més que els últims dies. La primavera ha arrencat molt continguda.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Avui amb el pas de les hores els intervals de núvols aniran a més. Aquesta tarda fins i tot s'escaparan ruixats puntuals en comarques de Girona i a les Terres de l'Ebre, xàfecs puntuals que també podrien afectar alguns punts del Pirineu. De nit el temps fins i tot serà insegur en més comarques, però les pluges seran en general minses i poc importants.

Els intervals de núvols també marcaran el temps de la segona part de la setmana i del cap de setmana. Tant demà com divendres i dissabte seran dies com a mínim mig ennuvolats i en alguns casos el cel estarà bastant tapat, sobretot a prop de la costa.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà Acumulacions de precipitació previstes entre avui i demà

Fins diumenge les opcions de pluja seran escasses, però entre diumenge i dilluns és força possible que torni a ploure amb ganes i de forma extensa. Encara hi ha incertesa en el pronòstic, però les opcions d'una nova ploguda generosa són altes, especialment a la costa i al Prelitoral.