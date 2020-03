La méteo: tram final del març poc primaveral

El dia encara ha començat amb cel tapat gairebé arreu, però tot fa pensar que aquests núvols tendiran a esqueixar-se ràpidament a mesura que avanci el matí. A primera hora avui la temperatura era entre 2 i 5 graus més baixa que ahir en molts indrets, però l'única temperatura mínima negativa d'entre totes les estacions de la xarxa del Meteocat han sigut els -0,2 graus de la Tosa d'Alp, a la cota 2.500.

Aquest migdia l'ambient serà agradable però no especialment càlid. Moltes temperatures màximes s'enfilaran per sobre dels 15 graus i algunes podrien arribar puntualment fins als 20, res que no sigui esperable en un dia de la segona quinzena de març.

651x366 Temperatura màxima prevista per avui Temperatura màxima prevista per avui

Divendres de matinada començarà oficialment la primavera, però no hi ha indicis d'un esclat de la temperatura de cara al tram final del mes de març. Tot i que a llarg termini la incertesa en els mapes és bastant gran, el més probable és un escenari en què la temperatura tendeixi a baixar una mica, nits una mica més fredes i migdies amb temperatures frenades al voltant dels 15 graus podrien ser la tònica de molts d'aquests primers dies de primavera.

L'inici de la primavera estarà marcat per un retorn més clar i contundent a l'ambient d'hivern a Europa, sobretot al centre i a l'est del continent. Ciutats com Praga i Berlín tornaran a tenir temperatures sota zero al final del cap de setmana i en l'inici de la setmana que ve, i a París o Venècia la baixada de la sensació tèrmica serà de més de 15 graus. És poc probable que al Mediterrani occidental tinguem un canvi de temperatures tan contundent.

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte Diferència prevista entre la temperatura màxima d'avui i la de dissabte

Aquesta tarda hi pot haver alguns ruixats puntuals al Pirineu occidental, uns xàfecs que es podrien repetir demà, però en general sembla que caldrà esperar fins a la setmana que ve per tornar a veure ploure. El cap de setmana les possibilitat més altes d'algunes pluges se centraran al Pirineu, en comarques del nord-est i a les Terres de l'Ebre, però res fa pensar en precipitacions destacables.

Els núvols sí que tornaran a augmentar. A partir de divendres i de cara al cap de setmana probablement el cel tornarà a estar força tapat, o si més no el sol no lluirà de manera clara. És possible que tornem a veure ploure abans no s'acabi el mes de març. Com ja s'ha dit, la incertesa de cara a la setmana que ve és gran, però hi ha opcions que hi torni a haver una situació de pluges extenses o si més no ruixats en moltes comarques. Caldrà seguir-ho.