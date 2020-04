Dilluns de Pasqua passat per aigua

La jornada ha començat amb pluja a molts punts del litoral, del prelitoral i de les Terres de l'Ebre. Cap a dos quarts de nou del matí ja s'havien arribat a acumular fins a 11 l/m2 a Viladecans, 10 l/m2 al Parc Natural del Garraf i a Barcelona, 8 l/m2 a Cabrils, 6 l/m2 a Granollers, 5 l/m2 a Castellbisbal, 4 l/m2 als Alfacs, 2 l/m2 a Gurb i a Torredembarra i 1 l/m2 a Gandesa.

A mesura que avanci el matí les precipitacions també arribaran a la Catalunya Central i al Pirineu oriental. En canvi, a Ponent i al Pirineu i Prepirineu occidental les precipitacions seran més febles i irregulars. Fins i tot, a l'Aran hi haurà força clarianes. A partir de mitja tarda les pluges s'aniran fent cada vegada més disperses, tot i que no acabaran de marxar. La cota de neu voltarà els 2.300 metres.

Al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona és on s'espera que s'acumuli més aigua. Hi pot haver registres per sobre dels 20 l/m2. A la resta, la majoria de pluviòmetres recolliran entre 1 i 10 l/m2, amb les quantitats menys destacables a l'oest del territori.

651x366 Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo Precipitació prevista per avui / Model GFS - ARAméteo

La manca de sol es farà notar i la temperatura baixarà arreu. Els valors més elevats amb prou feines arribaran als 17 o 18 ºC. En general, la màxima oscil·larà entre els 11 i els 16 ºC.

Durant la propera matinada encara hi haurà alguns ruixats febles i aïllats, més probables a les Terres de l'Ebre. Demà les clarianes guanyaran terreny, però no acabarà de fer net del tot. Fins a mig matí hi podria haver algunes precipitacions al terç sud. A més, a partir de migdia creixeran nuvolades a zones de muntanya que, a la tarda, deixaran xàfecs de distribució irregular, preferentment a les muntanyes del Camp de Tarragona, a l'Altiplà Central i al Pirineu i Prepirineu occidental. La temperatura es recuperarà.

Dimecres es mantindrà la variabilitat. En conjunt hi haurà clarianes, però es podran reproduir alguns ruixats febles i aïllats, en general. Dijous, en canvi, serà el dia de la setmana amb menys probabilitat de pluja. La temperatura anirà a l'alça i els migdies seran molt suaus. Fins i tot es podrien fregar els 25 ºC en alguns indrets de l'interior. Entre divendres i el cap de setmana, els xàfecs aniran en augment altra vegada.