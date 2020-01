La méteo: aquesta setmana es podran fregar els 20 ºC

Aquesta nit el cel ha quedat força net de núvols, i això ha afavorit que la temperatura hagi pogut baixar més que les matinades anteriors. En conjunt el termòmetre ha marcat valors entre 1 i 3 ºC més baixos que ahir. Tot i això, les glaçades, que han sigut febles, han afectat bàsicament el Pirineu i de manera local alguns punts de la depressió Central.

La boira que s'ha format de matinada en algunes planes i fondalades de l'interior s'anirà trencant amb el pas de les hores. A més, l'arribada d'un front poc actiu farà augmentar els núvols alts durant el matí. Ens aniran creuant bandes de núvols al llarg de tot el dia i el cel quedarà enterbolit arreu. De cara a la tarda els núvols seran més compactes, sobretot al vessant sud del Pirineu occidental, on poden arribar a caure quatre gotes o algun plugim. La cota de neu vorejarà els 1.500 metres.

La temperatura màxima d'avui quedarà una mica més curta que la d'ahir. Tot i això, en alguns trams de la Costa Brava el termòmetre marcarà valors semblants o fins i tot una mica més alts.

El vent de garbí es reforçarà al sud de la Costa Brava, al nord de la costa central i a la serralada Transversal. Podrà bufar amb cops de més de 50 km/h, i això farà que en aquesta zona del litoral hi hagi onades de més d'1 metre d'alçada.

El temps es mantindrà sense canvis significatius durant la resta de la setmana, només amb alguns matisos. Demà ens aniran creuant alguns núvols alts i prims al llarg del dia i hi tornarà a haver bancs de boira matinal a l'interior. El vent bufarà de ponent i, per tant, la temperatura pujarà arreu, sobretot al litoral i al prelitoral central i sud. Fins i tot hi haurà registres que s'acostaran als 19 o 20 ºC.

Dimecres es notarà un descens del termòmetre i hi haurà més núvols, però entre dijous i divendres es tornarà a imposar el sol o el ressol i altre cop pujarà la temperatura. En algunes comarques l'ambient serà gairebé primaveral.