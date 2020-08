Arrenquen tres dies d’intensa onada de calor i temperatures extremes

A partir d’aquest divendres arrenquen tres dies d’una intensa onada de calor i temperatures extremes a Catalunya. La zona on patiran més aquesta nova glopada d’aire càlid serà al pla de Lleida, on està previst que el termòmetre entre divendres i diumenge superi el llindar de temperatures extremes, situat en un límit entre 38 i 39 ºC.

Però no serà l’únic punt del país on l’ascens dels termòmetres causarà maldecaps. Si fa dies semblava que el pic de calor més forta seria avui divendres, els models meteorològics han desplaçat aquesta intensa calorada a demà dissabte, dia en què els termòmetres s’enfilaran en més llocs i s’aproximaran als llindars de temperatures extremes. En aquest sentit, totes les comarques de l’altiplà segarrenc, la Catalunya Central i el Prepirineu central i occidental, així com algun punt del prelitoral central, patiran una jornada tòrrida, sense oblidar-nos del pla de Lleida, evidentment.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís #SMP per calor per divendres, dissabte i diumenge. Trobareu més informació aquí ➡ https://t.co/dvBoqBQmJb pic.twitter.com/mpXqBwjtGD — Meteocat (@meteocat) August 6, 2020

De cara a diumenge, les altes temperatures sembla que voldran recular una mica en extensió. Tot i que seguiran sent extremes al pla de Lleida (recordem que aquí s’esperen tres dies de canícula seguits), tan sols alguns punts del centre de la depressió Central podrien arribar o superar els límits tèrmics, establerts entre els 35 i els 38 ºC.

Cal remarcar que a la resta del país, durant l’onada de calor, també farà molta calor. Malgrat que els termòmetres no s’acostin al llindar de temperatures extremes segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es mouran per sobre dels 35 ºC a tot l’interior del país, llevat de mitja i alta muntanya, i a la costa oscil·laran entre els 30 i 33 ºC amb marcada xafogor. Així doncs, l’ambient càlid i canicular també estarà servit a la resta del territori tant de dia com de nit, ja que la temperatura mínima en moltes ocasions no baixarà dels 20 ºC.

651x366 Temperatura màxima prevista per dissabte / Model GFS - ARAméteo Temperatura màxima prevista per dissabte / Model GFS - ARAméteo

A partir de la setmana vinent, sembla que la temperatura, en general, tendirà a baixar lleugerament. Seguirà fent calor, però els registres tèrmics no s’enfilaran tant com aquests pròxims tres dies. El canvi de dinàmica arribarà a partir de dijous vinent. L’aproximació d’una baixa a l’oest de la Península desplaçarà aquesta massa subtropical provinent del nord d’Àfrica i farà normalitzar les temperatures.

Pel que fa a l’estat del cel, aquesta tarda creixeran algunes nuvolades al Prepirineu i també n’arribaran d’altres per l’oest al vespre. En aquests dos sectors no es descarta que ja pugui caure algun ruixat aïllat durant el divendres. Caldrà esperar a demà i diumenge per veure com les nuvolades de tarda seran més extenses en àrees de muntanya del nord del país amb la formació de ruixats i tempestes de tarda en punts del Pirineu, del Prepirineu i al nord de la Catalunya Central, així com a l’oest del país per l’arribada de tempestes provinents de l’Aragó. A partir de dilluns, la inestabilitat quedarà més aïllada al Pirineu.