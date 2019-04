Méteo especial: el temps de Setmana Santa dia a dia

Com sempre quan arriba Setmana Santa toca intentar estirar la previsió al màxim possible, amb tots els condicionals que això comporta. A grans trets, el temps serà tranquil fins dijous però s'entreveu més inestable al voltant de divendres i en l'inici del cap setmana. En molts indrets la temperatura no canviarà gaire, però al sud i a Ponent la calor d'aquests últims dies quedarà aparcada. Fem un cop d'ull dia per dia al que sabem, a hores d'ara, sobre el temps dels vuit pròxims dies:

651x366 Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui Diferència prevista entre la temperatura màxima d'ahir i la d'avui

Dilluns

Bona part del dia farà sol o hi haurà bandes de núvols prims. Al vespre s'escaparan xàfecs puntuals en diverses comarques, sobretot al Pirineu i en indrets de la meitat oest de Catalunya, però en general seran pluges minses. Ahir es van superar per primer cop els 25º aquest any a Lleida, i a Tortosa es va arribar fins als 29º. Avui la calor afluixarà clarament en aquests sectors, i a la resta no hi haurà canvis importants en la temperatura.

651x366 Acumulacions de precipitació previstes per avui Acumulacions de precipitació previstes per avui

Dimarts

Les restes del front d'avui faran que el dia pugui ser mig ennuvolat al Pirineu, al Prepirineu i en altres comarques de Girona i de Barcelona, però només cauran xàfecs molt puntuals a la serralada. El termòmetre baixarà 3 o 4 graus al Pirineu, però en general es mantindrà aquest ambient de primavera continguda amb valors força normals per a l'època.

Dimecres

Dia tranquil. Les bandes de núvols prims enterboliran el cel i provocaran que el sol quedi esmorteït en alguns moments. La temperatura pujarà un parell de graus en molts casos.

Dijous

Una borrasca entrarà per ponent i farà que els núvols siguin abundants, sobretot en comarques de la meitat oest. A partir del migdia és probable que hi hagi alguns primers ruixats en comarques de Lleida i punts de la Catalunya Central. Al vespre i nit les pluges podrien ser destacables al vessant sud del Pirineu, amb una cota de neu que en general se situarà poc per sobre dels 2.000 metres. A la resta d'indrets s'hi podrien escapar plugims també a la tarda, però serien en tot cas precipitacions minses. L'augment dels núvols i el vent moderat que pugui bufar faran augmentar la sensació de fred al migdia.

651x366 Probabilitat en tant per cent que dijous se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que dijous se superin els 5 l/m2

Divendres

Els dos grans models de previsió fan pensar que divendres la borrasca s'encallarà al Mediterrani, i que això comportarà un temps amb núvols abundants i pluja, fins i tot continuada, en algunes comarques. En algunes comarques les pluges podrien ser fins i tot abundants i superar els 20 l/m2. El vent podria bufar puntualment fort a prop de mar i provocar una situació marítima complicada. Que els dos grans modesl coincideixen en el pronòstic dóna credibilitat a aquesta possibilitat de pluges extenses, però és molt aviat per desfer plans: les borrasques que depenen de vents de mar acostumen a fer molts canvis en el pronòstic, i petits girs en el vent poden fer variar la previsió de pluja continuada a cel mig ennuvolat.

651x366 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 5 l/m2 Probabilitat en tant per cent que divendres se superin els 5 l/m2

Dissabte

Difícilment la inestabilitat s'acabarà en sec el cap de setmana. L'escenari més probable per a dissabte és el d'un dia mig ennuvolat i en tot cas amb alguns ruixats molt més dispersos. La borrasca es podria desplaçar més cap al sud, i això faria que les pluges continuades afectessin sobretot el País Valencià o també, en tot cas, alguns punts de les Terres de l'Ebre. El vent podria bufar moderat a la costa i augmentar la sensació de fred. Igual que per a divendres, molt probablement el pronòstic canviarà bastant fins llavors.

Diumenge/dilluns

És possible que encara quedi aire fred en altura que provoqui un temps variable i molt típic de primavera, amb clarianes però també amb ruixats dispersos a partir del migdia en diverses comarques.