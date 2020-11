El 2020 pujarà al podi dels anys més càlids de la història

Ja es pot considerar pràcticament segur que aquest any serà dels més càlids des que es tenen registres de temperatura al nostre planeta. Segons l'últim informe de l'Agència nord-americana NOAA ( National Oceanic and Atmospheric Administration ), i quan falten només dos mesos per acabar l'any, el 2020 hauria de ser el tercer més càlid al planeta des que hi ha dades. La NOAA ha fet públiques les dades sobre la temperatura mitjana del planeta del mes d'octubre. L'agència fa, mensualment, una perspectiva global de rànquings de temperatures anuals, basant -se en les anomalies actuals i les lectures històriques de la temperatura global anual.

651x366 Anomalies i episodis meteorològics més destacables durant l'octubre de 2020 Anomalies i episodis meteorològics més destacables durant l'octubre de 2020

Agafant com a referència les últimes dades publicades, tot sembla indicar que el 2020 serà dels deu anys més càlids de la història, amb un 30% de possibilitats que acabi sent el més càlid. Per tant, aquest 2020 va encaminat a ser un dels més càlids des de l'era preindustrial. El rànquing l'encapçala fins ara l'any 2016, seguit del 2019 i, en tercer lloc, del 2015, una posició que agafaria l'any 2020 si finalment es confirmen les dades. La temperatura mitjana global de la superfície terrestre i oceànica entre gener i octubre del 2020 va ser d'1 °C per sobre de la mitjana del segle XX (de 14,1 °C ) . De fet, al llarg dels últims mesos també s'han anat constatant a escala planetària diverses anomalies i episodis extrems que confereixen excepcionalitat a l 2020 . Per exemple, la temperatura global – a escala continental i també dels oceans– del mes d'octubre va ser la quarta més elevada des del 1880 i a Europa ha estat la més elevada des que es tenen registres. Pel que fa a l'extensió del gel de l'Àrtic, el mes passat es va registrar el seu mínim anual pel que fa a extensió des que es fan observacions per satèl·lit, iniciades el 1979.

Quant a episodis extrems, aquest 2020 també registra rècords. Per exemple, des de la primavera fins a finals d'octubre, la National Hurricane Center ( NHC ) dels Estats Units ha posat nom a 28 borrasques tropicals, una més que el 2005, cosa que fa caure el rècord de més pertorbacions tropicals amb nom en una sola temporada a l'Atlàntic. Segons els climatòlegs, si les dades es compleixen, tornarà a passar, com en els últims set anys, que s'haurà registrat una temperatura mitjana del món més d'1 °C superior al valor de referència del tram final del segle XIX.

Indefectiblement, l'escalfament del planeta va a més i cada període d'anys que analitzem les temperatures són més i més altes a escala planetària. La crisi climàtica ja fa temps que és una realitat i les dades ho corroboren.