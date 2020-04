Com serà l'abril?

Ahir a Lleida es va registrar la màxima més baixa en un mes de març des de la nevada del 2010. El termòmetre no va arribar als 8 graus en tot el dia. Comencem l'abril, doncs, immersos en un ambient clarament fred per a l'època, i tot fa pensar que la sortida d'aquest hivern primaveral no serà sobtada.

Els models de previsió a mitjà termini dibuixen una pujada progressiva de la temperatura durant els deu dies vinents. El canvi es començarà a notar divendres, quan s'obrin clarianes, i a mesura que avanci la setmana que ve el termòmetre tendirà a pujar una mica més. Aquest cap de setmana la temperatura encara serà baixa per a l'època, i més aviat serà de cara a la segona part de la setmana que ve quan els 20 graus es començaran a superar amb més facilitat.

A més llarg termini, els mapes de l'agència nord-americana NOAA auguren un abril sense grans anomalies de temperatura. Estem acostumats al fet que la majoria de mesos registrin últimament temperatures per sobre de la normalitat, però ara per ara els mapes de la NOAA apunten cap a una temperatura continguda durant les setmanes que venen. Els mapes del Centre Europeu de Predicció (ECMWF) que publica el Meteocat dibuixen una arribada més clara de la calor durant l'abril, però cal remarcar que són de fa més dies. En les últimes actualitzacions, el model europeu també ha tendit a desdibuixar la previsió de temperatures per sobre del normal durant l'abril.

651x366 Anomalia de temperatura mensual prevista de cara a l'abril / METEOCAT Anomalia de temperatura mensual prevista de cara a l'abril / METEOCAT

Pel que fa a precipitacions, la cosa més probable és que les pròximes setmanes continuï el temps canviant amb algunes tongades de pluja. L'actual tongada de precipitacions s'acabarà demà, però entre dilluns i dimarts és possible una nova ploguda força extensa, i entre dijous i divendres que ve s'insinua més possibilitat de ruixats. Probablement no hi haurà una altra cadena de tres o quatre dies molt grisos com la d'ara, però tampoc hi ha indicis que hàgim d'entrar en una fase de sol i monotonia.

A més llarg termini hi ha indicadors que fan pensar en un mes d'abril relativament mogut. Els mapes de la NOAA preveuen anomalies positives de precipitació al Mediterrani durant l'abril, mentre que el temps podria ser més sec al centre del continent. Les previsions a llarg termini del Centre Europeu tampoc fan pensar en un abril sec al Mediterrani.

Un indicador que també apunta cap a aquesta direcció és l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord o NAO, un índex que mesura la diferència de pressió entre el nord d'Europa i les Açores. Quan a prop de l'hivern aquest índex és molt negatiu, sol ser símptoma de precipitacions per sobre del normal al sud d'Europa i de temperatures baixes sobretot al centre i nord del continent. Les previsions fan pensar que durant el primer tram de l'abril l'índex NAO registrarà els valors més baixos des de l'any passat.

Març més fred que el febrer

L'hivern ha revifat després d'un mes de febrer en què semblava ben acabat. Tant és així que la majoria d'observatoris han registrat un març més fred que el febrer. Al centre de Barcelona, la mitjana del març ha sigut de 14 graus, mentre que al febrer va ser de 14,5. En molts observatoris la diferència ha sigut de menys d'un grau, però a les cotes altes del Pirineu ha arribat a ser d'entre 2 i 3 graus. A Núria, la mitjana del febrer va ser de 4 graus, mentre que al març s'ha quedat en 1,4.

Malgrat això, el març no ha sigut fred en general, sinó molt normal o fins i tot més suau segons el període de referència amb què es compari. Que el març hagi sigut més fred que el febrer és sobretot perquè el segon mes de l'any va ser exageradament primaveral.