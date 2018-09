El supertifó 'Mangkhut' amenaça les Filipines i Hong Kong

Ja són vuit les borrasques tropicals que conviuen ara mateix entre l'Atlàntic i el Pacífic. De totes aquestes, la més violenta és el tifó de categoria màxima 'Mangkhut', una potentíssima pertorbació que porta vents sostinguts associats de fins a 270 km/h, i que es dirigeix cap a l'oest en direcció a les Filipines. Si bé les primeres previsions feien pensar que el 'Mangkhut' no tocaria terra en aquest país, els últims pronòstics fan pensar que sí que afectarà de manera molt directa algunes regions del nord.

“We're worried for 10 million people in the Philippines living in the path of this destructive storm," Philippine Red Cross chairman Richard Gordon says. https://t.co/Fp5syMz28L #Mangkhut #OmpongPH pic.twitter.com/91N6zGttOK — IFRC Asia Pacific (@IFRCAsiaPacific) September 12, 2018

Segons el responsable de la Creu Roja a les Filipines, Richard Gordon, la trajectòria del tifó posa en perill al voltant de 10 milions de persones, una xifra que pot ser molt més alta si es té en compte que després de creuar les Filipines es preveu que arribi a la costa est de la Xina, probablement molt a prop de Hong Kong. L'impacte del tifó a les Filipines es preveu per d'aquí a menys de 48 hores, al començament del cap de setmana, i a l'est de la Xina no hi arribaria fins diumenge.

El 'Florence' es podria quedar encallat a la costa

Mentrestant, als Estats Units les últimes dades confirmen que l'huracà 'Florence' ha perdut força i ara és de categoria 2. Això farà que la violència dels seus vents quan arribi a la costa sigui una mica més baixa que no es pensava, però això no rebaixa els dos grans perills de l'huracà: les inundacions i la pujada del nivell del mar.

Els models de predicció continuen fent pensar que quan l'huracà arribi a la costa es quedarà 'clavat' unes quantes hores pel bloqueig d'un anticicló situat al centre dels Estats Units. Si la borrasca es queda encallada amb l'ull encara sobre el mar, com apunten alguns models, la quantitat de pluja que podria descarregar a prop de la costa seria extraordinària. Les últimes previsions del National Hurricane Center fan pensar en pluges de més de 25 polzades, és a dir, de més de 600 mm entre Carolina del Nord i Carolina del Sud mentre duri la borrasca. Cal recordar que 600 mm és més o menys la pluja d'un any normal a Barcelona. També es preveu que la pujada del nivell de mar deixi múltiples àrees inundades, especialment a l'estat de Carolina del Nord. L'efecte de l'huracà 'Florence' ja es notarà demà a l'est dels Estats Units.

There is a high to moderate risk of flash flooding from #Florence across eastern North Carolina and extreme eastern South Carolina on Friday. @NWSWPC is forecasting more than 20" of rain in some areas over the next week. https://t.co/krDhlpZ8LX pic.twitter.com/YhIH0JziC0 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) 12 de setembre de 2018