Les tempestes ja són història i aquest dimarts tornarà l’ambient estiuenc

Després de les tempestes que van afectar ahir dilluns força indrets del país i van causar una notable baixada dels termòmetres, hi ha hagut un descens de les temperatures mínimes, amb valors fins i tot per sota dels 10 ºC en alguns indrets del Pirineu. Amb tot, a la costa els núvols baixos han impedit la baixada del termòmetre i els valors han sigut semblants a les últimes nits. En destaquen alguns valors (dades en ºC):

7º a Das,

8º a Barruera,

9º al Pont de Suert,

9º a Ribes de Freser,

11º a Prades,

11º a Bagà,

14º a Vic,

16º a Llagostera,

24º a Castelldefels.

Aquest dimarts recuperarem l’ambient assolellat en la majoria d’indrets del país. Els núvols baixos de la costa haurien d'anar desapareixent. Quant a les temperatures, no seran tan altes com les que vam tenir el cap de setmana. La calor serà la normal per l’època, és a dir, a les temperatures els costarà d’arribar als 35 ºC a l’interior i a la costa, fins i tot, quedaran per sota de la marca dels 30 ºC.

540x306 Temperatures màximes previstes per avui dimarts / GFS 0.25 / ARA Méteo Temperatures màximes previstes per avui dimarts / GFS 0.25 / ARA Méteo

D’altra banda, als dos extrems de Catalunya desapareixerà el mestral i també la tramuntana, que ahir van bufar amb força durant tota la jornada. El règim de marinades dominarà en una gran part del país a partir de migdia sense conseqüències.

540x306 Direcció de vent prevista per avui dimarts / ARA Méteo / GFS 0.25 Direcció de vent prevista per avui dimarts / ARA Méteo / GFS 0.25

De cara als pròxims dies...

Sembla que de cara a dimecres i dijous les temperatures tornaran a ser caniculars. Tot i això, un nou canvi de temps amb una nova baixada de temperatures i possibles tempestes ens podria afectar de cara al final de la setmana.

540x306 Precipitació acumulada prevista pel proper dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo Precipitació acumulada prevista pel proper dissabte / Model GFS 0.25 / ARA méteo

Encara no es veu un període d’onada de calor clar i persistent a mitjà i llarg terminis.