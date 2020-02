Un nou temporal anomenat 'Dennis' afectarà l'oest d'Europa aquest cap de setmana

La potent circulació de vents de l'oest que està afectant Europa aquests últims dies tindrà un nou episodi crític entre divendres i diumenge. Una nova borrasca molt profunda afectarà les illes Britàniques i països com Islàndia els pròxims dies. Divendres les afectacions més importants s'esperen a Islàndia, mentre que durant el cap de setmana el temporal més dur afectarà un altre cop el Regne Unit i Irlanda.

La Met Office britànica va batejar ahir aquesta borrasca com a Dennis, seguint l'ordre alfabètic d'aquesta temporada i tenint en compte la combinació de noms masculins i femenins. Els meteoròlegs britànics ja han emès novament avisos per vent i pluja i auguren retards i cancel·lacions en les comunicacions tant per carretera com per tren i aire durant el cap de setmana. En menys mesura també s'entreveuen possibles talls de llum i afectacions domèstiques, com ara teules que puguin volar de teulades. La Met Office ha especificat en una nota que, malgrat tot, no s'espera que les afectacions d'aquest temporal siguin tan greus com les del cap de setmana passat.

⚠️Yellow Warning for Wind has been issued ⚠️ #StormDennis has been named and will bring very strong winds and potential for disruption to many parts of England and Wales on Saturday.



More info here ? https://t.co/5DlvDs5DcZ



Stay #WeatherAware pic.twitter.com/VKJ2rGg0oh — Met Office (@metoffice) February 11, 2020

La borrasca arriba poc després que el temporal Ciara (també anomenat Sabine en alguns països com Alemanya) hagi provocat com a mínim vuit víctimes mortals. L'accident més important es va produir en una estació d'esquí de Polònia, on tres persones van morir quan el vent va arrencar una teulada.

El temporal va provocar nombroses afectacions: a l'aeroport d'Amsterdam es van cancel·lar fins a 240 vols, a Frankfurt més de 180, i els aeroport londinencs de Heathrow i Gatwick van tenir també nombroses afectacions. Al Regne Unit més de mig milió de persones van experimentar talls de llum. L'aeroport de Manchester va arribar a registrar un cop de vent de 138 km/h i en alguns indrets més exposats a prop del mar, com Isle of Wight, el vent va arribar als 156 km/h. Les inundacions també van ser protagonistes en alguns punts del nord d'Anglaterra; l'observatori de Honister Pass va arribar a recollir 178 l/ m³ en 24 hores, un 150% del que sol acumular en tot un mes de febrer normal. La pluja va provocar el desbordament de rius com l'Irwell i inundacions importants als voltants de Manchester.