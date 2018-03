La ventada es reforçarà durant el dia

El pas d'un front poc actiu ha deixat precipitacions febles i disperses a la meitat oest del Principat. S'han acumulat 2 mm a Santa Coloma de Queralt i al Pont de Suert, 1 mm a Cervera, a Algerri i a Tàrrega, 0,5 mm a Tarragona i 0,2 mm a Lleida. Aquests ruixats acabaran arribant durant el matí a les Illes, on podrà ploure una mica fins a migdia.

En general, els núvols no acabaran de marxar aquest matí. El cel quedarà mig ennuvolat durant gran part de la jornada, tot i que a partir de mitja tarda tendiran a minvar. Independentment, al vessant nord del Pirineu el cel es mantindrà molt ennuvolat i fins i tot hi nevarà de manera feble i intermitent per sobre dels 800 metres. A la resta del Pirineu i a punts del Prepirineu i de les comarques de Girona creixeran nuvolades que deixaran algun ruixat curt a partir de migdia i fins a mitja tarda, amb una cota de neu que en aquestes zones voltarà els 1200 metres.

El més destacable serà que al llarg de les pròximes hores el vent de ponent i mestral agafarà el protagonisme. Ens espera un dissabte molt ventat a pràcticament arreu, amb cops de vent de 70 a 90 km/h. Als cims del Pirineu, a punts de les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona és molt probable que fins i tot se superin els 100 km/h. En canvi, a bona part de les comarques de Girona i del nord de la depressió Central el vent bufarà entre fluix i moderat. Hi ha vigent un avís per vent, per part del Servei Meteorològic de Catalunya.

540x306 Cops màxims de vent previstos per aquest matí / Model GFS - Araméteo Cops màxims de vent previstos per aquest matí / Model GFS - Araméteo

Amb tot, la temperatura màxima baixarà arreu, fins i tot de manera marcada a punts del litoral. La majoria de valors oscil·laran entre els 10 i 15 ºC, si bé a la costa i al prelitoral rondaran entre els 15 i els 20 ºC.

Diumenge més tranquil

Demà el temps serà radicalment diferent. El vent haurà afluixat i dominarà el cel bàsicament serè. Tot i això, durant el dia aniran creuant algunes bandes de núvols alts i prims que de cara a la tarda deixaran el cel enterbolit.

El que es notarà serà la davallada de la temperatura de matinada i a primeres hores del matí. Les glaçades reapareixeran al Pirineu, al Prepirineu i al nord de la depressió Central. Aquestes glaçades en general seran febles, amb valors de -3 a 0 ºC. Tan bon punt surti el sol el termòmetre es recuperarà i al migdia hi haurà entre 15 i 20 ºC, en general.

540x306 Temperatura mínima prevista per demà / Model GFS - Araméteo Temperatura mínima prevista per demà / Model GFS - Araméteo

Un nou canvi de temps a l'inici de la setmana

Dilluns hi haurà un augment de la nuvolositat, sobretot durant la segona meitat del dia. Això serà fruit de l'acostament d'un front, poc actiu, que a partir del vespre deixarà quatre gotes mal comptades a punts de les comarques de l'interior, tant del Principat com del País Valencià.

540x306 Probabilitat de precipitació (més de 0,5 mm en 24 hores) prevista per dilluns / Model GFS - Araméteo Probabilitat de precipitació (més de 0,5 mm en 24 hores) prevista per dilluns / Model GFS - Araméteo

La temperatura mínima pujarà, de manera que no hi haurà glaçades fora del Pirineu. Per la seva banda, la màxima també serà més alta i es tornaran a superar els 20 ºC a algunes zones de l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida i les Terres de l'Ebre.