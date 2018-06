Els treballadors del metro es manifesten contra les agressions dels grafiters

Treballadors del metro de Barcelona han alçat la veu avui contra les agressions que pateixen per part dels grafiters. Ho han fet amb una concentració a la plaça Sant Jaume, davant l'Ajuntament, i amb l'aturada del servei de tota la xarxa durant dos minuts a les 12 del migdia i, segons la previsió, ho tornaran a fer a les 20.30 h.

Una segona acció de visibilització que quedarà supeditada al que surti de la reunió acordada aquest dijous durant les protestes davant del consistori, que han propiciat que la quarta tinent d'alcaldia i regidora de Mobilitat, Janet Sanz, baixés a citar una negociació amb els representants sindicals present (CNT, UGT, CCOO). Els treballadors, que denuncien que abans els grafiters actuaven fora de l'horari de servei i ara ho fan durant el dia, protesten per "agressions, amenaces i intimidacions", ha assenyalat el portaveu de Comissions Obreres, Baptista Silanes.

A la concentració, on s'han unit també treballadors dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Renfe, s'han denunciat accions violentes acumulades com el "llançament de pedres" i "l'acorralament a les estacions sense deixar opció de sortida els treballadors".

Tot i haver-la reclamat anteriorment sense resposta positiva, els representants sindicals han aconseguit avui la reunió amb el consistori, que a part de Sanz comptarà amb el conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Enric Cañas.

TMB s'activa

Per la seva banda, la direcció de TMB ha activat els mecanismes perquè els danys que els treballadors rebin per part dels grafiters es tramitin per la via penal en constituir delicte. Per aconseguir-ho, l'empresa ha intensificat els contactes amb la judicatura i, si bé ja s'ha reunit amb l'Audiència Provincial de Barcelona i la Fiscalia General de l'Estat, ha anunciat que aviat ho farà amb la Fiscalia de Barcelona i el Deganat de Jutges.

La nota de premsa assenyala que "l'última modificació del Codi Penal ha provocat una situació de vulnerabilitat, ja que dona peu a tractar les actuacions dels vàndals grafiters com una simple falta administrativa". Per als treballadors, la situació és insostenible i "és el principal problema de seguretat".