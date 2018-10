23 milions d’euros per arreglar les vies destrossades

El Consell Insular de Mallorca gastarà gairebé 23 milions d’euros per arreglar les destrosses causades per la torrentada en les infraestructures viàries del Llevant mallorquí. Després que dimecres passat s’arribés a un màxim de 17 carreteres tallades, a hores d’ara només en queden 4, totes amb ponts afectats. La circulació tampoc no està permesa per la travessia de Sant Llorenç, on encara no s’han avaluat els danys. El cas més greu és el de la MA-12, que connecta Son Serra de Marina amb la Colònia de Sant Pere, on el pont ha caigut completament. “Aquesta carretera estarà tancada fins per Nadal”, va dir ahir la consellera insular de Territori, Mercedes Garrido.

Les ajudes econòmiques d’emergència social a les famílies afectades les coordina el grup d’intervenció social urgent, integrat per diferents administracions. Un equip d’una trentena de treballadors socials intervindran casa per casa i ajudaran els afectats a tramitar els ajuts econòmics d’emergència que el Govern Balear ha tramitat amb caràcter extraordinari. Pel que fa a les cases, el Consorci de Compensació d’Assegurances “només indemnitzarà allò que estava assegurat en el cas dels habitatges”, segons van explicar fonts d’aquesta entitat, que depèn del ministeri d’Economia i que s’encarrega de cobrir els danys ocasionats per “riscos extraordinaris”. Si una família no té assegurat el contingut de casa seva, no podrà rebre cap ajut per aquesta via i haurà de recórrer a les institucions. En el cas dels cotxes, la indemnització està coberta per a tots els vehicles, encara que només estiguin assegurats a tercers.

Mentrestant, el consell de ministres “treballa en la classificació de la comarca de Llevant com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil”, que és el nom oficial de l’antiga declaració de zona catastròfica. Així ho va anunciar ahir la ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá. Està previst que aquest tràmit es completi divendres de la setmana que ve, i “facilitarà l’accés a mesures econòmiques i fiscals extraordinàries” per compensar la tragèdia.