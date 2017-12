Un mort en un accident a la N-340 a Altafulla

El conductor d'un turisme ha mort aquesta matinada en un accident a l'N-340 al seu pas pel terme d'Altafulla (Tarragonès). Segons ha informat el Servei Català del Trànsit els fets van passar poc després de dos quarts de dotze de la nit al punt quilomètric 1175,3 de la via. Per causes que s'estan investigant dos turismes van topar frontalment amb un camió. El conductor d'un d'ells, D.C.G, de 34 anys i veí de Tarragona, va morir en el sinistre mentre que el conductor del segon turisme va resultar ferit menys greu i va ser traslladat a l'hospital de Santa Tecla. Pel que fa al conductor del camió, va resultar il·lès.

L'N-340 va estar tallada fins les tres de la matinada, però es van poder habilitar desviaments. Arran de la incidència, es van activar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).