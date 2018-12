Una frase al mosaic de Miró recordarà les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils

"Que la pau et cobreixi, oh ciutat de la pau", és la frase que a partir de la primavera hi haurà a prop del mosaic de Joan Miró a la Rambla, al Pla de l'Os. El missatge es posarà en una placa, que s'instal·larà a terra, per convertir el mosaic en el memorial de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost de Barcelona i Cambrils. Els afectats pels atacs, coordinats per la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats pel Terrorisme (UAVAT), han escollit la frase entre els més de 5.000 escrits que va deixar la ciutadania a la Rambla de forma espontània. El missatge seleccionat, escrit originalment en àrab, es podrà llegir a la placa en català, castellà, anglès i àrab. La frase anirà acompanyada del dibuix 'Barcelona' –amb les lletres de color vermell i la ela en forma de crespó negre– de l'artista Frederic Amat.

El dibuix 'Barcelona' -amb les lletres de color vermell i la L en forma de crespó negre- de l'artista Frederic Amat

A part de la placa, es restaurà el mosaic de Miró i es farà una millora a la zona per substituir el paviment. Les obres obligaran a protegir el mosaic mentre durin els treballs. En el marc de la reurbanització de la Rambla, prevista a partir del 2020, també es plantaran set plataners al voltant del memorial. L'Ajuntament de Barcelona ha explicat que el memorial en record de les víctimes dels atemptats del 17-A vol ser un homenatge a la pau, la cultura i la fraternitat per esdevenir "un referent universal que convidi a la concòrdia, l'entesa i la solidaritat entre les persones".