Mig centenar de mossos investigats per les actuacions en les protestes postsentència

"L'auditoria més gran de la història" dels Mossos d'Esquadra ha acabat amb 50 agents investigats per 34 actuacions en les protestes postsentència de l'octubre de l'any passat. La meitat de les intervencions són als jutjats per denúncies externes i les altres 17 continuen el procés intern del cos, que pot acabar amb una sanció administrativa si es confirma la mala praxi, però encara no n'hi ha cap de ferma. L'auditoria va durar cinc mesos –de finals d'octubre a finals de març– i no s'ha fet pública fins ara per la pandèmia del coronavirus. Les 34 actuacions que s'investiguen van passar entre el 14 i el 27 d'octubre de l'any passat, quan es van produir 877 mobilitzacions a Catalunya per la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Un 20% de les protestes van acabar amb incidents, segons el departament d'Interior.

El balanç s'ha presentat aquesta tarda en un seminari al complex central d'Egara dels Mossos, on els ponents són membres del cos, i també s'han convidat professionals de l'àmbit acadèmic, experts en seguretat i mitjans. La sessió la tanca el síndic de greuges, Rafael Ribó. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha admès que la policia catalana "va actuar amb encerts i també amb errors que s'han de corregir", però ha defensat el model dels Mossos. "Davant els errors, el mateix cos ha actuat per corregir-los", ha al·legat Buch, que ha afegit que es tracta d'un model policial "propi" que fixa el Parlament i compta amb la responsabilitat política de la Generalitat. "És un model que es forja cada dia dins un triangle: la societat catalana, els representants públics i la vocació de servidors públics dels 17.000 agents que integren el cos".

"Els desordres públics poden passar i han passat a altres indrets del planeta. I hem vist com els cossos policials han actuat per restablir l'ordre. No cal anar massa lluny per veure-ho. Sí que cal, però, recórrer molts quilòmetres per trobar l'exercici de transparència que se'ls presenta", ha considerat el conseller d'Interior, que ha inaugurat la jornada acompanyat del director dels Mossos, Pere Ferrer. Tant Buch com Ferrer han opinat que en els aldarulls de les protestes postsentència hi va haver "brots violents" en què l'estructura d'ordre públic de la policia catalana va arribar a un "punt crític". Ferrer, que ha assegurat que van ser uns fets "d'altíssima complexitat", també ha volgut defensar el cos: "L'autocrítica i la voluntat de millorar no poden ser l'argument per convertir les debilitats o els desencerts en un qüestionament general del projecte".

Mateixa valoració que a l'octubre

"La principal garantia per a tothom és que a la policia de la Generalitat sempre es revisen totes les actuacions i quan s'escau s'apliquen els procediments interns", ha reiterat Ferrer. El missatge s'ha mantingut en la línia de la valoració que Interior ja feia l'octubre de l'any passat, quan es criticaven algunes intervencions dels antiavalots dels Mossos. De fet, l'actuació dels antidisturbis va posar contra les cordes Buch i es va arribar a plantejar l'opció de rellevar-lo, malgrat que el conseller va insistir llavors que el cos feia "autocrítica permanent".

En la presentació de l'auditoria no s'han concretat quines 34 intervencions s'investiguen, encara que anteriorment havia transcendit que entre les que estaven sota sospita per mala praxi hi havia l'atropellament d'un manifestant a Tarragona, la imatge d'una furgoneta dels Mossos circulant amb persones agafades al capó en l'ocupació de l'aeroport i el missatge que van emetre agents des d'un vehicle policial fent mofa de l'expressió "Som gent de pau".