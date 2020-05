Les multes a ciclistes que van per les voreres pugen un 134% a Barcelona

Els ciclistes només poden circular per les voreres de Barcelona si fan més de cinc metres d’amplada: per tant, per gairebé cap. Des de l’1 de gener del 2019 es va deixar d’aplicar la moratòria que permetia que les bicicletes anessin per les voreres de més de 4,75 metres, com les de l’Eixample i Sant Martí. Això ha provocat que, des de llavors, la Guàrdia Urbana hagi posat més multes als ciclistes que encara ho fan. En el primer any sense excepció per circular per les voreres s’han sancionat quasi sis bicicletes al dia. Les multes als ciclistes per anar “per llocs on no correspon” han passat de 895 el 2018 a 2.096 el 2019, un 134% més.

L’últim any també ha crescut el nombre total de denúncies a les bicis a Barcelona. El 2018 la Guàrdia Urbana va detectar 11.180 infraccions i l’any passat 12.757, un 14% més. El gruix es va repartir entre les sancions als ciclistes per fer una circulació “de risc” -com saltar-se els semàfors o enganxar-se a un vehicle- o per “no adoptar mesures de seguretat”, com pedalar utilitzant auriculars. Les multes per una circulació de risc han passat de 4.913 a 5.543, gairebé un 13% més. En canvi, han caigut per no adoptar mesures de seguretat, de 5.118 el 2018 a 4.887 el 2019, un 4,5% menys.

Davant l’augment de les sancions per anar per les voreres, que s’han més que duplicat en només un any, els usuaris de les bicicletes es queixen que la normativa municipal “dona peu a molta confusió” perquè “no es pot anar al carrer amb una cinta mètrica”. El president de Bicicleta Club de Catalunya, Carles Benito, també retreu a l’Ajuntament de Barcelona que hagi fet aquesta campanya contra els ciclistes mentre es manté la presència de les motos a les voreres. “És com la nit i el dia. Vol donar la sensació de mà dura a les bicis incíviques, però no fa el mateix amb l’ocupació de les motos”, lamenta Benito.

En aquest sentit, compara “la permissivitat” amb les motos -fins ara la campanya que s’ha fet contra aquests vehicles per aparcar a les voreres només ha sigut informativa- amb les multes als ciclistes. No ha sigut fins fa pocs dies que el consistori ha anunciat que començarà a sancionar les motos estacionades a les voreres quan Barcelona entri a la fase 1 del desconfinament, una fase per a la qual encara no hi ha data. “És flagrant”, assegura Benito, que defensa que “cada vegada hi ha menys ciclistes que circulen per les voreres”, cosa que atribueix en part al fet que la xarxa de carrils bici s’ha incrementat.

De fet, quan l’Ajuntament va comunicar que deixaria sense efecte l’excepció de les bicicletes per circular per les voreres, va argumentar que la xarxa de carrils ja és “suficient”. “La moratòria era necessària perquè la ciutat no tenia prou infraestructura ciclista”, van al·legar. Les multes que ara es posen poden anar des dels 100 fins als 500 euros en funció del risc de circulació.

Xarxa ciclista “desconnectada”

“Tenim un trànsit que no s’ha pacificat ni tampoc s’ha convidat la bicicleta a la calçada”, apunta el president de Bicicleta Club de Catalunya. Benito critica que la Guàrdia Urbana també sanciona els ciclistes en els trams en què, segons els senyals, estan obligats a anar pels carrils bici i en surten per anar per la calçada. Així mateix, qüestiona que la xarxa ciclista encara estigui “totalment desconnectada” i que els semàfors s’hagin pensat per als cotxes perquè “la fluïdesa en el trànsit de motor no s’ha traduït al transport sostenible”.

L’Ajuntament ja ha començat a aprofitar el confinament per ampliar els carrils bici fent nous corredors pintant de color groc un carril que fins ara era per al trànsit de motor. Benito valora que “totes les propostes de reducció de l’espai públic motoritzat són positives” i que es prenen “d’una forma natural per part dels vianants i els ciclistes”.

Pel que fa a les multes del 2019 a les bicis a Barcelona, també es van posar 231 sancions pels estacionaments; el 2018 van ser 254. Quan el consistori va anunciar que deixava sense efecte la moratòria de les voreres va explicar que volia regular l’ús que fan les empreses de lloguer de bicis dels aparcaments públics. La proposta és reservar places a les zones de més pressió turística de la ciutat, que estarien senyalitzades de color lila, però això encara està pendent de l’adjudicació definitiva de les llicències a les empreses que s’hi dediquen.