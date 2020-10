La contaminació a Barcelona sobreviu a la zona de baixes emissions

En les primeres setmanes de la zona de baixes emissions (ZBE), que va començar el 15 de setembre, l'Ajuntament de Barcelona ha detectat que només un 1% dels vehicles que circulen a la ciutat incompleixen la mesura. Són 10.761 cotxes infractors. Aquest 1% s'ha estabilitzat –els primers dies havia arribat a ser un 3%– però el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, confia que quan els conductors rebin les multes, que s'estan començant a enviar, "acabi de desaparèixer". Malgrat això, la ZBE no ha solucionat la contaminació de l'aire a Barcelona perquè des de mitjans de setembre els valors de diòxid de nitrogen han tornat a superar els límits fixats per l'OMS. "La rebaixa és significativa però no suficient", ha admès.

De fet, com que el covid-19 ha alterat la mobilitat de la població, el consistori encara no s'atreveix a dir quin és l'impacte real de la ZBE. El motiu és que l'aplicació de la mesura ha coincidit amb una recuperació de l'ús dels vehicles privats a la ciutat, cosa que, en canvi, no s'ha vist al transport públic. Tot i que la contaminació és inferior comparada amb els nivells d'abans de la pandèmia, els valors han empitjorat respecte a l'estiu. "No vol dir que la mesura no hagi funcionat, perquè tenim mig milió menys de desplaçaments contaminants", ha defensat Badia. Aquest mig milió és la suma dels vehicles sense etiqueta ambiental (els que ja no poden circular) i dels que la tenien de color groc i que des del 2017 han anant deixant de circular per Barcelona.

L'any 2017 el 20% dels vehicles a la capital catalana no tenien etiqueta i aquest percentatge ha baixat fins al 3%. Segons l'Ajuntament, representen 285.000 desplaçaments menys. Del 3% que encara persisteix, un 1% correspon als cotxes infractors que ara rebran les multes, i la resta als vehicles que poden circular tot i ser contaminants perquè tenen una moratòria, com furgonetes, camions i autobusos. Pel que fa als vehicles amb l'etiqueta groga, que de moment encara poden circular, el 2017 representaven el 43% dels vehicles a Barcelona i ara en són el 27%. Una disminució que es quantifica en 265.000 desplaçaments menys. "Hi ha hagut una transformació important a una velocitat ràpida", ha defensat Badia.

Següents vehicles afectats

Però com que la ZBE no permet arribar a "l'objectiu desitjat" per reduir la contaminació, el regidor ha reconegut que pròximament s'haurà "d'aclarir el calendari" per determinar quins seran els següents vehicles contaminants que no podran circular per la ciutat. La moratòria de les furgonetes més contaminants és fins a l'abril del 2021, la dels camions fins al juliol del 2021 i la dels autocars fins a l'1 de gener del 2022. Badia ha assegurat que la idea és que a finals d'aquest any o a principis del vinent es concreti el calendari, que es preveu que també afecti els vehicles amb l'etiqueta groga que ara poden circular per Barcelona.

El regidor no s'ha volgut mullar sobre la possibilitat d'aplicar un peatge urbà. Badia s'ha limitat a dir que la transformació urbana i la recuperació del transport públic poden "acompanyar" la millora de la qualitat de l'aire.