Els municipis confinats a l'Anoia activen un telèfon 24 hores d'atenció als ciutadans vulnerables

El coordinador de Creu Roja Catalunya, Enric Morist, ha anunciat aquest dissabte que els municipis confinats de la Conca d'Òdena posaran en marxa un servei telefònic les 24 hores perquè els ciutadans més vulnerables i els que utilitzen serveis de teleassistència puguin contactar per resoldre dubtes i rebre trucades per fer-los un "acompanyament emocional".

En roda de premsa ha explicat que els municipis mantindran obert el banc d'aliments i es garantirà l'ajuda domiciliària per a les persones que no tinguin possibilitat de rebre aliments i atendre les necessitats. Morist ha dit que es treballa per trobar la fórmula perquè els infants que ja reben la prestació de menjador escolar, amb els centres tancats, es puguin beneficiar de l'ajuda.

Sobre el banc d'aliments ha dit que els treballadors "extremaran al màxim les precaucions" i que l'horari s'adaptarà a les necessitats de cada moment.

Del servei telefònic que es posarà en marxa, ha apuntat que es donarà a conèixer el número en les pròximes hores. Ha indicat que serà un servei exclusivament destinat a aquelles persones de col·lectius vulnerables que els ajuntaments ja tenen identificats.

A més de rebre i fer trucades, els operadors podran derivar aquests ciutadans al sistema de salut o als serveis socials. "Volem fer de familiar de les persones, anar-los preguntant com es troben i escoltar-los", ha argumentat.

Hi haurà més contagis i defuncions

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha explicat que els efectes de les mesures preventives impulsades als municipis no es començaran a notar fins d'aquí a catorze dies i ha recordat la "gravetat" de l'episodi: "Ens hem de prendre seriosament que això és un episodi greu".

Pel que fa a la situació de les persones ingressades a l'Hospital d'Igualada en estat greu, ha detallat que la conselleria de Salut n'ha d'informar. Tot i això, ha subratllat que la situació és "complicada". Ha pronosticat que els contagis i les defuncions augmentaran a la ciutat els pròximes dies.

D'altra banda, ha explicat que els equips de treball que gestionaran el confinament dels pròxims quinze dies ja estan "ben definits". Igualada s'ha despertat aquest dissabte amb una activitat "baixa", ha descrit Castells, que ha agraït la "responsabilitat" i la "coresponsabilitat" dels ciutadans.

Després de fer una crida perquè la ciutadania prioritzi les mesures d'higiene personal com a principal mesura per combatre el coronavirus, ha reclamat reduir al màxim les visites a les persones grans, perquè són el col·lectiu més vulnerable davant la pandèmia. "Mirem d'evitar el contacte tant com sigui possible amb les persones en risc de vulnerabilitat", ha concretat.

Finalment, Castells ha anunciat que la zona blava de la ciutat serà gratuïta a partir d'aquest migdia així com també l'aparcament de l'hospital.