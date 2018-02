"No ens dividiran": Els municipis donen suport al model d'escola catalana des del bressol de la immersió lingüística

Imatge d'unitat del món municipal i el món educatiu en defensa del model d'escola catalana, davant les amenaces del govern espanyol de desestabilitzar la immersió lingüística aprofitant la intervenció de la Generalitat pel 155. Una bona colla d'alcaldes i alcaldesses de l'àrea metropolitana de tots els partits polítics (excepte el PP i Ciutadans), com Ada Colau (Barcelona), Núria Parlon (Santa Coloma de Gramenet) o Dolors Sabater (Badalona), a més de representants d'entitats i sindicats del món educatiu, s'han conjurat en defensa del model d'escola actual, que han assegurat que és "un èxit acadèmic i social", que garanteix la igualtat d'oportunitats i la cohesió social. I ho han fet des de l'Escola Rosselló-Pòrcel de Santa Coloma, bressol del sistema d'immersió lingüística des que el 1982 un grup de pares va impulsar una campanya per portar el català a les aules.

Agrupats sota el paraigua de Som Escola, han convocat concentracions a les 18.00 h d'aquest dimecres en defensa del model actual. Un dels portaveus de l'entitat, Eduard Vallory, ha reclamat deixar "d'usar l'escola com a camp de batalla política". "És mentida que no s'aprèn el castellà a l'escola, i és mentida que la feina dels docents tingui res a veure amb adoctrinar", ha afirmat.

Una desena d'alcaldes han pres la paraula per defensar el model d'escola pública catalana, encara que el discurs més polític l'ha pronunciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha estat l'única que ha citat directament el president del govern espanyol, Mariano Rajoy. "Vull advertir a Mariano Rajoy que no s'equivoqui, perquè per molt que intenti alterar les regles del joc, trobarà una societat catalana unida", ha dit en català i en castellà. Colau ha dit que davant dels atacs al sistema escolar català, Rajoy "trobarà units" els municipis i el món educatiu per defensar el model d'escola pública. "No aconseguiran dividir-nos", ha afirmat Colau, que ha reivindicat la "societat plural, diversa, orgullosa i unida en la defensa del model lingüístic".

Experiències en primera persona

Colau ha assegurat que si no hagués estat per l'escola pública catalana no hauria pogut ser alcaldessa de Barcelona, perquè el sistema català "garanteix la igualtat d'oportunitats" a alumnes com ella, membre d'una família "de migrants, de classe treballadora". També l'alcaldessa amfitriona, Núria Parlon, ha explicat la seva experiència personal. "Soc una de les nenes que es van beneficiar d'aquest model", ha dit Parlon, que ha remarcat que alcaldes de diferents partits han aconseguit fer pinya per defensar un "model d'èxit" que va permetre "dignificar" les escoles del municipi ara fa gairebé 40 anys.

Des del món municipal, els representants de l'ACM, Isidre Sierra, que és alcalde de Sant Climent de Llobregat, i de la Federació de Municipis de Catalunya, Laura Campos, alcaldessa de Montcada, també han defensat el model lingüístic actual. "Qui s'ho vulgui carregar ens trobarà al davant", ha afirmat Sierra. Campos ha definit la immersió com "el consens més gran" que hi ha a Catalunya. "L'escola ha fet possible que siguem un sol poble", ha dit l'alcaldessa, que ha denunciat la "greu irresponsabilitat" que és posar en risc "la convivència que s'ha aconseguit gràcies a la immersió". També han intervingut Maite Aymerich, alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, i Dolors Sabater, de Badalona, que han denunciat els plans del govern espanyol per "segregar ideològicament" els alumnes.