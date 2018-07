Un policia nacional incapacitat, enxampat fent pintades de Tabàrnia en una escola de Barcelona

Els Mossos d’Esquadra van atrapar un policia nacional de baixa per incapacitat permanent fent pintades unionistes i en favor de Tabàrnia a l’Escola Pompeu Fabra de Barcelona el 14 de febrer, segons ha pogut saber l’ARA. Fonts de la policia catalana han admès que aquella nit van identificar un home fent pintades al centre educatiu, però no han confirmat ni desmentit que fos membre del cos policial espanyol. Dues fonts diferents amb accés a dades del cas sí que confirmen que l’home identificat era policia nacional, però l’assumpte no va anar més enllà perquè l’escola no ho va denunciar.

L’home identificat ha negat a aquest diari que hagués fet les pintades -tot i que no s’ha sorprès per la pregunta sobre l’incident- i no ha volgut respondre cap més pregunta de l’ARA. Segons fonts de la Policia Nacional a Catalunya, en el moment dels fets estava de baixa per “incapacitat permanent”. Més tard va sol·licitar reincorporar-se al cos, però no consta que hagi tornat a exercir de policia a Catalunya. O l’hi van denegar, o si s’ha reincorporat ho ha fet en alguna altra comunitat. Les mateixes fonts informen que, com que en el moment dels fets no tenia cap relació laboral amb la Policia Nacional, no estava sotmès al seu règim disciplinari i no se li hauria pogut obrir cap expedient encara que el centre educatiu hagués denunciat els fets. Segons fonts amb accés a informació sobre l’incident, quan la patrulla dels Mossos el va identificar per les pintades -a un quart de dues de la matinada- els agents van veure que havia fet de policia perquè tenia un permís de conduir apte per a vehicles d’emergències validat per la Policia Nacional.

El 15 de febrer l’escola, situada al barri de Sant Andreu, es va despertar amb les parets exteriors plenes de pintades de color blau i vermell. S’hi podien llegir expressions com: “Visca Tabàrnia lliure” i “No a l’adoctrinament, fora feixistes de l’escola”. A més, també havien destrossat un mural fet per pares de l'escola que deia “Per una educació de qualitat”, on havien afegit “també en espanyol”. A l’Escola Pompeu Fabra estan acostumats a les pintades unionistes, segons han explicat a l’ARA fonts pròximes al centre; els en fan sovint des de l’1 d’octubre, sobretot. Al logotip del centre -la u de Pompeu és de color vermell- sovint hi afegeixen una línia groga al centre perquè recordi la bandera espanyola. El mes passat, sense anar més lluny, van tornar a atacar el mural, tot i que l’havien reparat, i hi van afegir “Tabàrnia resisteix” i banderes espanyoles a les us, aprofitant el fons vermell.

Avalots policials unionistes

Aquest no seria el primer cas en què un membre d’un cos policial espanyol defensa l’unionisme vulnerant una normativa. El 24 d’octubre un grup d’agents de la Policia Nacional, incloent-hi un inspector en cap d’antidisturbis, van protagonitzar una baralla en un bar del passeig del Born. Segons va explicar a l’ARA l’amo del local, el van confondre a ell i als cambrers per catalans -són italians-, els cridaven “Aquí es parla espanyol o no es parla res” i, quan van voler tancar, van començar una baralla. El 9 de desembre un veí de Barcelona va denunciar que havia rebut una pallissa després de recriminar a quatre homes que arrenquessin una estelada d’un portal de la Barceloneta. Eren guàrdies civils de paisà i, com els policies del Born, s’havien desplaçat a Catalunya arran de l’1-O. Al judici un dels agents va negar-ho, va dir que l’home els havia atacat a ells i que s’havia autolesionat, i li va reclamar una indemnització de 5.000 euros per les lesions que va dir que li havia causat.