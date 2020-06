Grups de deu nens, dormir a dos metres de distància i molta higiene: així seran les noves colònies

Grups de deu nens, dormir a dos metres de distància, menjar per torns, rentar-se les mans moltes vegades i, sobretot, només estar en espais tancats per menjar i dormir: la resta del dia a l'exterior per compensar tots els mesos de confinament. Així seran les noves colònies dels infants que ha presentat la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai) aquest matí a Vilanova de Sau, en una instal·lació que acull acampades, casals i colònies. El seu objectiu és clar: tot i haver de seguir al peu de la lletra les mesures de prevenció que marca la Generalitat de Catalunya, les colònies es faran i ja està tot pensat. Tot i això, s'hauran d'esperar a la fase 3 per fer-les realitat.

Els nens conviuran en grups de deu persones. Només jugaran entre ells i no mantindran contacte amb els altres infants. Cada grup tindrà un monitor, que de la mateixa manera que els nens, no es podrà relacionar amb els altres grups. Aquesta serà la dinàmica: només compartiran habitació, menjador i activitats els membres del grup. Dormiran a dos metres de separació, fet que ha provocat que s'hagin de reduir les places de cada habitació i utilitzar nous espais com a dormitoris. Però ¿es mantindran les lliteres? Sí, sempre que els nens dormin de manera inversa, és a dir, on el de dalt tingui els peus el de baix tindrà el cap, per mantenir la distància de dos metres.

A l'hora de menjar també hi haurà canvis. Els nens entraran per ordre al menjador, seguint unes fletxes verdes enganxades a terra que marcaran la direcció d'entrada i sortida. Les taules les formaran els mateixos grups de deu nens i només els podrà servir el seu monitor –una funció que abans feien els mateixos nens–. Estaran asseguts a un metre de distància i, per tant, la capacitat de les taules es veurà reduïda al 50%. D'aquesta manera, el menjador no podrà acollir tots els nens alhora i s'hauran de fer els àpats per torns.

Els monitors també s'hauran d'adaptar a les noves colònies. Tot i que els càlculs, de moment, no indiquen que es necessitin més monitors, tots hauran de passar un curs de formació sanitària. Aprendran aspectes bàsics sobre com actuar davant la nova situació. A més, un monitor per cada casa de colònies haurà de cursar també una formació de la Generalitat que anirà més enllà de la primera instrucció que han tingut. I als monitors encara se'ls ha girat més feina, ja que han de replantejar també totes les activitats perquè es puguin mantenir les distàncies de seguretat: els partits de futbol es convertiran en rondos, els caiacs passaran de tres a dos tripulants i s'introduiran noves activitats perquè els nens adoptin hàbits higiènics.

Davant la nova situació, el portaveu de Fundesplai, Josep Maria Valls, admet que és “molt difícil” que els nens respectin la distància de seguretat. Però, alhora, apunta que al “gaudir de molt terreny per córrer” podran divertir-se igualment. A part de les complicacions logístiques i organitzatives, Valls afegeix una altra problemàtica a superar: l'àmbit econòmic. Les entitats necessiten ingressar diners de manera urgent per fer front a les noves despeses. Uns costos que, segons Valls, ha de pagar la Generalitat – que està estudiant la manera de fer una partida pressupostària destinada al sector del lleure–. Amb tot, des de Fundesplai reivindiquen les colònies com “el millor antídot contra els efectes negatius del confinament”. I ja està tot preparat. Ja es comencen a inscriure desenes de nens. Les colònies d'estiu, tot i el coronavirus, es faran.