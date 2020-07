Les obres en unes naus amb amiant revolten veïns i casals d'estiu a la Sagrera

Són quatre naus amb cobertes d'amiant. En total, més de 2.000 metres quadrats de planxes que poden alliberar fibres cancerígenes. I el teixit veïnal del barri de la Sagrera, a Barcelona, fa temps que en reivindica la retirada, sobretot tenint en compte que queden a tocar dels patis de l'escola pública El Sagrer i de l'escola bressol Icària. Aquestes naus del carrer Costa Rica eren, de fet, un dels punts de la ciutat on estava previst aprofitar l'estiu per fer desaparèixer el problema de l'amiant, com es fa també a l'espai veí del taller central del metro, que té 3.000 metres quadrats de planxes d'aquest material.

En el cas del carrer Costa Rica, però, la iniciativa és privada –es preveu construir pisos al lloc de les naus– i, segons els veïns, això fa que no es tingui la mateixa cura a l'hora de garantir que tot es fa com s'ha de fer. "Que treguin la coberta és una bona notícia, però haurem d'estar molt pendents de com es fa tot el procés, volem que es faci amb garanties", avisava fa uns dies el president de l'associació de veïns de la Sagrera, Jaume Matas.

L’amiant posa en alerta una dotzena d’escoles de Barcelona

La sorpresa que es van trobar és que, tot i que l'inici del desamiantat es preveia per a l'agost, quan ja no hi hagués casals d'estiu als centres que queden just davant, dijous van sentir soroll i van veure operaris vestits amb els equips de protecció de manipular fibrociment treballant en una de les teulades. "Ningú ens havia avisat de res, és un material tòxic, quan el manipules has d'alertar els veïns perquè, com a mínim, tanquin les finestres", critica la Susanna, que viu a la zona.

Quan van veure que s'estaven tocant les cobertes abans del previst, els veïns van donar l'alerta a l'Ajuntament, que, després de comprovar que efectivament el desamiantat encara no podia començar, va demanar a l'empresa responsable de la demolició, Orion, que aturés les tasques. Fonts municipals remarquen que la propietat té tot el projecte validat per fer l'enderroc i treure les planxes però que no podia començar mentre duressin els casals d'estiu. Per això la Guàrdia Urbana va aixecar una acta de l'incompliment i el districte de Sant Andreu va obrir un expedient disciplinari a l'empresa i li va demanar que ajusti els treballs al permís atorgat.

651x366 Vista aèria de les quatre naus Vista aèria de les quatre naus

Des de l'empresa demolidora, que admet haver manipulat l'amiant abans del que tenia establert, defensen que els treballs que hi feien eren una mesura de prevenció per evitar noves ocupacions a les naus. De les quatre, tres ja estan plenes i també l'edifici annex de dues plantes que s'inclou en el mateix projecte de transformació. "A l'única nau que encara està buida vam veure que ja hi havien obert un forat per entrar-hi", expliquen. La seva preocupació és haver d'esperar tot un any, fins a l'agost que ve, per poder fer el desamiantat sense ningú dins de les naus i sense alumnes a les escoles properes.

"El que fèiem era una inhabilitació", precisen. És a dir, obrir forats al sostre per fer de les naus llocs no confortables. Per aconseguir-ho, apunten, van retirar les planxes transparents que hi havia a la coberta, però no les que tenien amiant, tot i que les imatges de la nau evidencien que a la coberta ara hi ha forats.

Si hi havia operaris amb els equips de protecció, asseguren, era perquè sí que van desplaçar una mena de canaló amb fibrociment, que és la peça que uneix diferents planxes. "Per això la policia no va trobar per enlloc les planxes amb amiant, perquè no en vam treure", defensen, i afegeixen que sí que van posar els cartells informatius demanant als veïns que es protegissin però que algú els devia retirar. Un extrem que els veïns neguen.

Alerta veïnal

"Jo ara m'he erigit en la veu d'alarma, li dic a tothom que tanqui finestres, que no jugui amb els nens davant de la nau", avisa la Susanna, alertada per l'estat en què poden haver quedat les planxes després de la manipulació i ensenyant amb fotografies que sí que s'han extret planxes de fibrociment. Des de l'empresa, en canvi, defensen que van aplicar el producte encapsulant abans de tocar res i que la zona és segura. Ara no tenen clar si podran reprendre els treballs a l'agost o si el fet que les naus estiguin ocupades els obligarà a ajornar el projecte.

Estiu clau per a l'amiant

La del Sagrer no és l'única escola de Barcelona que aquest estiu podria deixar de conviure amb les cobertes de fibrociment. Molt a prop d'allà, l'escola l'Estel tenia al costat la coberta del magatzem de TMB, que ara s'està retirant, i a les tres escoles de l'àmbit de la plaça de les Glòries –Encants, Gaia i la bressol Leonor Serrano– i a la 9 Graons, a la Dreta de l'Eixample, està previst fer-hi els treballs per encapsular les cobertes i garantir que no alliberen fibres.