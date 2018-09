Les obres compliquen la tornada a la rutina a Barcelona

Les grans obres que han tingut Barcelona aixecada aquest estiu – s'ha treballat en 92 punts– no s'acaben amb l'arribada del setembre i complicaran els accessos a la ciutat durant l'arrencada del curs. Les afectacions es donen, sobretot, a l'entorn de la plaça de les Glòries i el carrer Mallorca, però també a la ronda de Dalt, on des del 17 de juliol està en marxa una nova fase de les obres de cobertura entre el Mercat de la Vall d'Hebron i l'Institut Vall d'Hebron, als barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. Les obres d'execució del mur del costat muntanya duraran fins al 9 de setembre. Fins llavors es mantindrà ocupat el carril dret del tronc central en sentit Llobregat en un tram d'uns 500 metres a l'altura de l'entrada 5. Continuarà tallat un carril de circulació.

Les obres de la plaça de les Glòries, que estan a punt de canviar de fase, també provocaran afectacions puntuals en la mobilitat. El 6 i 7 de setembre, per exemple, es faran actuacions d'aglomerat i senyalització horitzontal del lateral i del separador de trànsit de la banda muntanya de la Gran Via, entre els carrers Bilbao i Llacuna. Per fer-ho serà necessari tallar aquest lateral durant aquest dos dies. Els vehicles es desviaran per Gran Via - Bilbao - Perú i Llacuna.

El 8 de setembre es faran obres de reposició de rases de serveis, d'aglomerat i senyalització horitzontal al tronc central de la Gran Via, entre els carrers Escultors Claperós i Ciutat de Granada. Això comportarà que des de les 8 del matí fins a les 12-13 hores aquest tram tingui només un carril d'entrada i posteriorment dos.

La nit del 8 al 9 de setembre hi haurà actuacions de senyalització horitzontal del tronc central de la Gran Via, entre Independència - Ciutat de Granada i Sant Joan de Malta - Bilbao. La intervenció es farà tallant de nit la Gran Via, en sentit ciutat. Els vehicles que vinguin pel lateral muntanya es desviaran cap a rambla Prim - rambla Guipúscoa, i els que vinguin pel tronc central (C-31), cap a Bac de Roda - rambla Guipúscoa.

Finalment, la nit del 12 al 13 de setembre hi haurà treballs de redistribució de carrils del tronc central en sentit sortida de Barcelona, entre la rambla del Poblenou i Bilbao, que suposaran deixar només un carril de circulació en aquest tram en horari nocturn.

També es mantenen les afectacions al carrer Mallorca per les obres de les sortides d'emergència dels túnels de l'AVE, que estaran situades a Provença-Urgell, Mallorca-Nàpols i Mallorca-Independència. En aquest cas, les afectacions duraran fins a finals d'any i tenen un fort impacte en la mobilitat: la via està tallada al trànsit a l'altura de la Meridiana per a tots els vehicles excepte veïns. A més, al carrer Mallorca també es restringeix totalment el pas de vehicles entre els carrers Xifré i Dos de Maig i entre els carrers Sicília i Roger de Flor.

Normalitat a la L2 del metro

El que sí que ja ha recuperat la normalitat és el servei de metro de la L2 entre les estacions de Paral·lel i Universitat, que ha estat suspès des del 30 de juliol per obres de millora en infraestructura de la via. Des d'aquest dilluns, els trens tornen a circular amb normalitat entre els dos extrems de la línia, de Paral·lel a Pompeu Fabra i a la inversa, com estava previst.

La suspensió del servei entre les estacions de Paral·lel i Universitat durant 35 dies ha permès fer obres de millores que són incompatibles amb la circulació de trens, ja que s'han renovat elements de la infraestructura de la via de l'entorn entre l'inici de la línia i Sant Antoni.

A més, també ha reobert l'estació de Penitents de la línia 3 del metro, que ha estat fora de servei des del 30 de juliol per renovar les sis escales mecàniques que comuniquen els diferents nivells de l'estació, que havien arribat al final de la seva vida útil després de 33 anys de funcionament.

L'estació ha reobert avui malgrat que les noves escales estan encara en fase de muntatge i no funcionen.