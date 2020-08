17 detinguts en una operació dels Mossos contra el cultiu i l'exportació de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut 17 persones aquest matí en una operació contra el tràfic de marihuana. Els agents s'han desplegat en 12 municipis de Catalunya per fer escorcolls en els habitatges on l'organització tenia les plantacions. El grup es dedicava a cultivar la marihuana per posteriorment exportar-la. La distribució es feia en països del centre i del nord d'Europa. Segons la policia, la marihuana es traslladava als països on es venia amb empreses de missatgeria o amb la logística de la mateixa organització.

El grup estava repartit entre sis comarques catalanes, malgrat que el gruix s'ubicava al Maresme i al Vallès Oriental. D'una banda, els Mossos han fet un escorcoll a Premià de Dalt, un a Vilassar de Dalt, un a Argentona i un a Cabrils. De l'altra, també n'han fet dos a les Franqueses del Vallès, un a Vallromanes, un a Granollers i un a Sant Fost de Campsentelles. La resta de plantacions en què els agents han intervingut se situaven a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), a Abrera (Baix Llobregat), a Sitges (Garraf) i a Sant Vicenç de Castellet (Bages).

El dispositiu, liderat per la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos i que ha començat al voltant de les sis del matí, tenia l'objectiu de desarticular aquesta organització dedicada a fer negoci internacional amb la marihuana. A part dels agents de la policia catalana, també han format part de l'operatiu efectius dels Bombers i tècnics d'una companyia elèctrica pels casos en què el grup tenia la llum punxada.