L'oposició avala el pla de Colau per adaptar el pressupost a la crisi del covid-19

Primer aval al pla d'Ada Colau per adaptar el pressupost de Barcelona a les conseqüències de la crisi sanitària. Pràcticament tota l'oposició ha donat llum verda aquest dimecres a la creació d'un "fons covid" de 90 milions d'euros a la comissió d'economia i hisenda de l'Ajuntament. JxCat, Cs, el PP i Barcelona pel Canvi han votat a favor de l'expedient inicial i només ERC s'ha abstingut. Els republicans confien que, de cara a la votació definitiva al ple el 24 de juliol, el govern municipal es comprometi a no retallar la inversió prevista inicialment als comptes.

La prioritat de l'executiu és tirar d'estalvis i aprofitar el que no s'ha pogut destinar a obres durant el confinament per evitar haver de fer retallades, i assegura que ho podrà fer utilitzant el superàvit acumulat de 161 milions. Si el govern espanyol ho permet –els de Colau ho donen per fet–, caldrien igualment canvis legals, perquè la coneguda com a llei Montoro impedeix als ajuntaments disposar d'aquests diners. "Sense modificar el marc legal vigent, aquesta modificació [del pressupost] serà paper mullat", ha alertat el cap de files d'ERC a l'Ajuntament, Ernest Maragall, que ha demanat "derogar" la llei d'estabilitat pressupostària.

Ara s'obrirà un període d'al·legacions, durant el qual el regidor de Pressupostos, Jordi Martí, s'ha compromès a continuar treballant conjuntament amb els grups. Tot i admetre que "no és cap secret que la modificació pressupostària s'aprovarà", Elsa Artadi (JxCat) ha criticat que no hi ha consens sobre les "prioritats" que ha de cobrir el fons i ha lamentat que la proposta inicial no inclogui la via del deute, mentre que la presidenta de Cs a Barcelona, Luz Guilarte, confia que la proposta final inclogui les propostes del seu grup per fer front a la crisi, que augmenten el fons fins als 117 milions d'euros.

Des de Barcelona pel Canvi, Eva Parera ha criticat que s'hagi optat per una modificació de crèdit perquè "lliga de mans" l'Ajuntament de cara als comptes de l'any que ve, i ha afegit que el fons de 90 milions li sembla insuficient. Josep Bou (PP), per la seva banda, ha aplaudit el fons però ha demanat que les mesures que se'n derivin tinguin en compte els sectors més afectats de Barcelona.