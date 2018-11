L'oposició a Colau aprova ampliar les patrulles mixtes al metro

Tots els grups municipals de l'oposició, amb excepció de la CUP, han atacat aquest dimecres un cop més el govern de Colau per la seva "ineficiència" en matèria de seguretat, en aquest cas als metros de la ciutat, on recentment s'han produït agressions per part de grafiters a treballadors i passatgers.

El regidor del PDECat Jordi Martí ha presentat una proposta per tal d'ampliar les patrulles mixtes de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra al metro, i Ciutadans, Esquerra, el PP, el PSC i els no adscrits Ardanuy i Puigcorbé hi han votat a favor. La CUP ha votat en contra i Barcelona en Comú s'ha abstingut. Amb resultat idèntic s'ha aprovat la proposta d'Esquerra d'elaborar un pla de seguretat específic per evitar els atacs al metro de Barcelona i un protocol d'intervenció per protegir els treballadors i els usuaris.

Després que el comissionat de seguretat de l'Ajuntament Amadeu Recasens hagi recordat que "la principal responsabilitat és de la seguretat privada de TMB" al metro i que els Mossos són els especialitzats en la investigació dels grups organitzats, així com que es tracta d'un "problema global", l'oposició ha augmentat l'agressivitat en el seu discurs. Recasens ha respost recordant que "el metro de Barcelona és un dels més segurs d'Europa" i ressaltant que "sí que es fan moltes operacions i intervencions".

La regidora de Ciutadans Carina Mejías ha dit: "La competència a Ciutat Vella tampoc era vostra i ara que s'han posat a fer alguna cosa es veu que funciona". Des d'Esquerra, han instat l'Ajuntament a fer un protocol nou d'acció contra el vandalisme al metro i el seu regidor Jordi Coronas ha assegurat que els grafiters "ho fan perquè poden" i ha criticat la "descoordinació" dels diferents cossos policials. "Quins són els punts colador del metro?", s'ha preguntat Coronas, que ha demanat inversió per tancar-los.

La regidora del PSC Carmen Andrés ha demanat "distingir els grafiters que pinten i els vàndals que agredeixen". Sobre aquests últims, ha alertat de "la por del conductor" quan està sota aquestes amenaces.