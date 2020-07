Mitjà: "En els últims tres mesos les administracions no s'han preparat prou per fer el seguiment dels contactes"

El doctor Oriol Mitjà ha assegurat que "en els últims tres mesos, ja coneixent l'epidèmia, les administracions no s'han preparat prou per fer el seguiment dels contactes". Per a ell, això és el que ha fallat per arribar on som ara. Segons ha dit en una entrevista a El món a RAC1, "L'epidèmia no es retirarà. No hi ha prou immunitat ni de moment hi ha factors externs que l'afectin. Estem comprovant que la temperatura no ha aturat el virus".

Per això, juntament amb altres experts en recerca i innovació, volen crear una eina per millorar l'anàlisi de les dades relacionades amb el coronavirus. "L'objectiu és crear models informàtics que responguin a preguntes molt importants, com ara quin efecte tenen les mascaretes, quants casos hem de detectar per aturar l'epidèmia o quins senyals hem de tenir en compte per detectar-la de manera molt precoç". Segons Mitjà, podrien tenir una primera versió d'aquesta eina d'aquí un any.

"Estem pitjor que al juny"

"Que pugés el nombre de casos ja era previsible amb el desconfinament. Però si tenim un pla ben definit de què hem de fer i amb quins recursos, podem informar la ciutadania de com podem gestionar la situació. Sense el pla, ens trobem en situació de descontrol", ha afirmat, i ha afegit: "Estem millor que al març. Aleshores només detectàvem una petita proporció de casos. Hi havia moltes persones lleus que no detectàvem. Però estem pitjor que al juny perquè l'adherència de la ciutadania a les mesures ha anat disminuint".

Mitjà diu que ja se sap quines són les estratègies que cal seguir per frenar la transmissió: "D'una banda, el distanciament físic i el blindatge de la gent gran a les residències per reduir la mortalitat. I, de l’altra, el microconfinament quan hi ha un brot en un lloc concret en edificis, barris o petites àrees per evitar que es dissemini. I també traçar i aïllar els contactes. Si aïllem un cas i la seva família, disminuïm la transmissió en un 40%". Sobre en quin moment s'ha de decidir confinar, el metge ha dit: "Ens ho marca l'augment de la incidència i l'increment de l’ocupació de llits d’UCI, i aquí s'acostuma a posar un llindar del 30% d'ocupació per passar al confinament".