Els països de la UE estudiaran si mantenen el canvi d'hora fins al 2021 en lloc del 2019

Aquest cap de setmana hi haurà un nou canvi d'horari, però, tot i que s'esperava que aquest pogués ser el penúltim cop, ara podria no ser tan clar. El país que ostenta actualment la presidència rotatòria de la UE, Àustria, proposarà als països membres que la fi d'aquesta sistema no sigui fins al 2021, en lloc del 2019 com proposa la Comissió Europea.

En un document a què ha tingut accés l'ARA, Àustria demanarà als països esperar una mica més per deixar d'avançar o endarrerir els rellotges a causa de l'estricte calendari que fonts comunitàries admeten que hi havia. La presidència austríaca assegura que els inconvenients i beneficis que s'associen a alguns estudis a favor de posar fi al canvi d'horari tampoc són "concloents", així com tampoc hi ha estudis externs que n'avaluïn l'impacte.

Els ministres de Transports de la UE, que són els que tractaran la qüestió la setmana que ve, discutiran si cal repensar una mica més aquesta pràctica. En tot cas, "una gran majoria de països", expliquen fonts comunitàries, no han fixat la seva posició perquè encara estan en discussions internes (com és el cas d'Espanya) o bé perquè encara no ho tenen clar. És cada cop menys clar, doncs, que es pugui aprovar un canvi tan ràpidament.

Des de l'executiu comunitari admeten que el calendari "és ambiciós", però argumenten que és perquè "els ciutadans han expressat que no volen seguir canviant l'horari dues vegades l'any". "Ja veurem com es desenvolupen ara les negociacions, però defensarem la nostra posició", ha explicat la portaveu comunitària Mina Andreeva. La reunió dels ministres de la setmana que ve serà la primera en què es tractarà políticament la qüestió.

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en el seu discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, va proposar el setembre passat acabar amb la fi del canvi d'horari a partir de l'any que ve, després d'una consulta pública en què més del 80% dels europeus enquestats estaven a favor de posar-hi fi.