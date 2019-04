Partits polítics, entitats i agents socials firmen el primer acord unànime contra el racisme

Acord unànime i inèdit contra el racisme. El Govern –amb el president, Quim Torra, i el conseller Chakir el Homrani al capdavant–, tots els grups polítics, les associacions de municipis, el Síndic de Greuges i les entitats i els agents socials de Catalunya s'han reunit aquest dilluns al matí per firmar el primer 'Acord per a un debat responsable sobre immigració i contra el racisme i la xenofòbia'. El document recull els principis comuns d'actuació davant el fenomen migratori i vuit compromisos que tots els partits del Parlament s'han avingut a respectar, i sorgeix després dels atacs als centres de menors estrangers de Canet de Mar i Castelldefels.

Així, quan falten només uns dies per a l'inici de la campanya electoral per a les generals, els grups del Parlament de Catalunya han pactat com han de ser els missatges que s'emetin sobre el fet migratori. Els partits s'han compromès a explicar "els beneficis de la immigració" a la societat catalana i les "causes estructurals" dels problemes que puguin sorgir. També han acordat "adreçar el mateix discurs sobre immigració, sigui quin sigui el lloc d'origen"; incidir en la valoració de les persones i no la dels col·lectius i a la inversa, "no atribuir a un col·lectiu un comportament individual".

Els grups també s'han compromès a basar els seus discursos en dades contrastables, a contextualitzar els temes, a socialitzar els ciutadans en el coneixement de les persones diferents sense estereotips ni prejudicis i a "evitar i denunciar" els discursos que incitin el racisme latent.

"A Catalunya hi ha 180 nacionalitats diferents, s'hi parlen 300 llengües i tenim representació de totes les religions", ha explicat el conseller El Homrani a l'obertura de l'acte, que, a més de la representació institucional també ha comptat amb la representació d'una cinquantena d'entitats socials. "Aquest [document] és un punt de partida per a tots", ha començat dient el conseller, que ha agraït la "generositat" de tots els partits" per acceptar un debat i uns compromisos responsables sobre el racisme a les portes d'una campanya electoral.

Superar les "disputes" polítiques

Al seu torn, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha assegurat que "cal tallar de soca-rel qualsevol brot de racisme" que no són noves, ja que, segons ha assegurat, Catalunya ha tingut expressions racistes vinculades al fenomen migratori des de fa anys.

Per la seva banda, els partits polítics han fet una valoració desigual de l'acord. Tot i que la majoria han celebrat l'èxit que suposa la signatura conjunta, "pràcticament històrica i inèdita a nivell mundial", segons el diputat d'ERC Sergi Sabrià, alguns dels patits han sigut crítics amb la proposta de consens del Govern. És el cas del PP i de la CUP, tot i que per motius oposats.

El diputat del PP Santi Rodríguez ha recordat que "tothom veu el fenomen migratori com un món d’oportunitats", però hi ha fet un matís: "No ens farem cap favor si no tractem també els riscos que comporta [la immigració]; no ho podem ignorar, hem d’abordar i solucionar els riscos", ha dit.

Al seu torn, la diputada de la CUP Natàlia Sánchez ha admès que els ha costat decidir si participaven o no en l'acte i ha explicat que accepten l'acord "però de manera crítica", perquè les institucions, segons ha dit, són les primeres que no son neutres. "Cal assumir que el racisme institucional forma part del sistema i, per tant, a més de les grans fotos d’avui cal fer moltes més coses", ha remarcat Sánchez.

La portaveu del grup En Comú Podem, Jéssica Albiach, en canvi, s'ha felicitat per l'acord i ha recordat que "el racisme no neix amb l'auge de la ultradreta". Miquel Iceta, del grup dels socialistes, ha assegurat: "L'acord potser ens semblarà poc però creiem que és imprescindible". "Com diu l'expressió castellana, hem de mantenir 'el roce y el cariño'", ha dit Iceta com a exemple per remarcar la necessitat d'inclusió del fenomen migratori a la societat.

El diputat d'ERC Ruben Wagensberg també ha celebrat l'acord però ha fet autocrítica institucional. "El racisme comença indubtablement des de les institucions: no els donem permís de treball però els multem si treballen sense permís", ha subratllat Wagensberg, que també ha recordat que, malgrat que els autors de l'agressió racista de Castelldefels estan identificats, "no s'ha fet cap detenció".

Pel grup parlamentari de Junts per Catalunya, Salwa Laouaji, també ha demanat "recursos per combatre la xenofòbia", mentre que Noemí de la Calle, de Ciutadans, ha demanat que aquesta taula de treball "es traslladi al Parlament, per poder seguir tractant aquesta qüestió de manera continuada".

"Ens hem de conjurar per impedir l'avenç de la discriminació, el racisme i la xenofòbia", ha dit el president Torra en el seu discurs de clausura. El president de Catalunya ha volgut posar en valor el fet d'haver pogut fer l'acord davant la proximitat de les eleccions i enmig d'un ambient de "dialèctica partidista". Ha destacat el fet que l'acord abordi "una qüestió tan decisiva com la immigració, el racisme, la xenofòbia i la discriminació", i el considera "un compromís necessari i fonamental per la cohesió social i la convivència".

Entitats sense torn de paraula

Durant la seva intervenció, la CUP també ha lamentat que les entitats socials no tinguessin "veu" a l'acte d'avui, fet que el secretari d'Immigració, Oriol Amorós, i el mateix president Torra han intentat esmenar obrint un torn de paraula breu i improvisat per a les associacions.

Així, aprofitant aquesta oportunitat no prevista, els col·lectius de persones migrades han fet les seves peticions. Les associacions han fet servir els pocs minuts que tenien per expressar de manera ordenada les polítiques que creuen necessàries, com ara les quotes en llocs públics. "No pot ser que, per exemple, demanem discursos no racistes mentre a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals els únics immigrants que hi treballen són els del personal de neteja", han reclamat.

El portaveu de l'associació de manters de Catalunya també ha exigit canvis en la llei d'estrangeria i ha reclamat que, després d'aquest acord, els partits s'abstinguin d'utilitzar el fenomen i els col·lectius de persones migrades per "aconseguir vots". "No ens donen dret a vot però sí que utilitzen les persones migrades en els seus discursos: prou de generar odi i por", ha etzibat el portaveu dels manters.