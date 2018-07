Una persona mor en un incendi en una casa a la Bisbal del Penedès

Una persona ha mort en un incendi d'una casa unifamiliar en una urbanització de la Bisbal del Penedès (Baix Penedès) aquest dimarts a primera hora de la tarda. Ara els Mossos investiguen l'origen de les flames que han afectat principalment el menjador de la casa, on s'ha localitzat el cos, però no la resta de l'habitatge.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de l'incendi quan faltaven pocs minuts per les tres de la tarda. El foc, que ha començat per causes que encara es desconeixen, ha afectat dos sofàs del menjador, que és on s'ha localitzat el cos sense vida de la víctima, encara per identificar.

Les cinc dotacions que han treballat al domicili -situat al carrer del Flamenc Rosat, 17 de la urbanització El Papagai- han apagat l'incendi en mitja hora i han ventilat la resta de l'habitatge, que havia quedat afectat pel fum i l'alta temperatura.