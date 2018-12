Qui són les vuit persones que lideraran la candidatura de la CUP a Barcelona?

La CUP és l'últim dels partits amb representació a l'Ajuntament de Barcelona que té pendent presentar el seu cap de llista per al 2019, després que el PP ja resolgués la setmana passada la incògnita amb la presentació de l'independent Josep Bou com a relleu d'Alberto Fernández Díaz, que és el regidor amb més bagatge del consistori. Els anticapitalistes van presentar ahir els resultats del procés de debat que han fet per escollir qui encapçalarà el projecte i van presentar vuit noms –cap dels quals ha tingut, fins ara, un paper públic destacat en política–. Tot i així, encara no detallen com s'ordenarà la llista ni qui l'encapçalarà. La decisió es prendrà el 2 de febrer després d'obrir un període per a la votació online entre els militants de les diferents organitzacions. Com ja havien avançat, cap dels tres regidors que la formació té actualment a la ciutat –Maria Rovira, Eulàlia Reguant i Pere Casas– no repetirà en llocs de sortida.

Aquestes són les vuit persones que lideraran la llista:

Leo Bejarano: activista vinculat al barri de Sarrià i a l'associació Casa Orlandai. És membre del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya i del grup de treball LGTBQI de la CUP. Forma part de la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat.

Gràcies per tots els missatgets i abraçades de suport des de que s’ha fet públic que defensaré el projecte de la @CUPBarcelona a les municipals. Caminar plegades, #Rumb2019 és la millor garantia per conquerir tota sobirania i trencar amb els marcs actuals que ara ens encotillen! — Leo Bejarano (@leobejarano) 16 de desembre de 2018

Marc Cerdà: és ambientòleg i professor de la Universitat de Barcelona. Ha analitzat aspectes com la contaminació dels creuers al port de Barcelona. També forma part de la Comissió Permanent del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat en representació de la CUP Capgirem Barcelona.

Jordi Magrinyà: és l'actual responsable de premsa del grup municipal de la CUP. Militant del nucli del Raval-Gòtic.

Marga Olalla: és membre de la plataforma Municipalitzem, que defensa recuperar el control dels serveis públics. Forma part del sindicat CGT dins de la branca de serveis socials a l'Ajuntament de Barcelona. Milita a Lluita Internacionalista.

Alfons Romero: ha format part de moviments com el dels Iaioflautes. Està vinculat al barri de Sant Andreu.

Anna Saliente: forma part del nucli d'Horta-Guinardó i ha sigut responsable de la secretaria de feminismes de la CUP Barcelona.

Alba Sanjurjo: és antropòloga i una de les impulsores de l'Assemblea de Joves de Nou Barris i militant de la CUP al districte.

Roser Vime: forma part del nucli de l'Eixample Dreta i ha format part del secretariat municipal.