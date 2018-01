Unes 80.000 persones s'apleguen a Montjuïc per donar la benvinguda al 2018 en una nit amb poques incidències

La benvinguda al 2018 a l'avinguda Maria Cristina ha aplegat aquesta passada nit 80.000 persones, segons dades de l'Ajuntament de Barcelona. El públic assistent, molts dels quals turistes que han volgut passar el Cap d'Any a la capital catalana, han gaudit d'un espectacle de música, pirotècnica i llum amb les Fonts de Montjuïc com a eix central. Tot plegat, en una nit en què no s'han registrat incidències rellevants però s'ha hagut de lamentar la mort d'una noia de 27 anys al districte de Sarrià. Encara se'n desconeixen les causes.

A tota Catalunya, els Mossos d’Esquadra han efectuat un total de 1.165 lectures d’alcoholèmia, de les quals 68 han resultat positives i han detingut 32 persones, 14 de les quals han estat arrestades per motius no relacionats amb la revetlla. El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha atès un total de 2.817 trucades de ciutadans referides a 2.045 incidents fruit d’activitats associades a la festa de Cap d’Any.

Un espectacle de pirotècnia, música, llum i jocs van amenitzar la passada nit la trobada més multitudinària del Cap d'Any a Barcelona.Tot plegat, en un muntatge ideat per la Companyia Efímer, que ha volgut donar protagonisme a les formes esfèriques, com a símbol de cicles que comencen i acaben, en analogia amb els grans de raïm que es mengen durant les dotze campanades. Un equip de so de 20 torres amb 4 altaveus de grans dimensions repartits per tota l'avinguda van complementar l'experiència, que va convertir la plaça Espanya i els seus entorns en un espai de festa popular que comptava amb un acurat desplegament dels cossos de seguretat i d'assistència sanitària.